Европейцы должны принять приглашение в Москву для участия в переговорах об окончании войны РФ против Украины, считает министр обороны ФРГ Борис Писториус. "Отклонить приглашение в Москву было бы совершенно неверным сигналом", - заявил он в пятницу, 20 ноября, в Варшаве.

Чтобы положить конец войне, необходимо вступить в диалог, только в ходе переговоров "можно прийти к каким-то результатам", уверен Писториус. При этом многое зависит прежде всего от российского президента Владимира Путина. "Если сейчас он подает первые сигналы и приглашает европейцев в Москву, то это можно только приветствовать", - считает немецкий министр.

Писториус: Обязательное условие - прекращение огня

Однако в конечном счете важны "не заявления и приглашения, а результаты". "Это не должно привести к тому, чтобы мы просто откладывали решение вопроса на неопределенный срок, в то время как ситуация в Украине остается неизменной", - подчеркнул он. По словам Писториуса, российская сторона должна продемонстрировать реальную готовность к переговорам о перемирии. Нельзя допустить, чтобы дискуссии стали поводом тянуть время или были "фасадом", за которым продолжалась бы российская агрессия.

"Если уж вести переговоры, то должно быть четко понятно, что прекращение огня является обязательной частью процесса. Недопустимо продолжать стрелять и одновременно делать вид, что есть намерение о чем-то договариваться", - заявил далее Писториус. Он также напомнил что в прошлом заявления и намеки Путина никогда не сходились с реальной ситуацией. Однако сейчас следует вести переговоры, не откладывая решение вопроса в долгий ящик, добавил он.

В Москве ждут ответа на приглашение Путина

Между тем в Москве сигнализировали, что ждут ответа от европейцев на приглашение Путина. "Если ответ будет положительный, подготовка будет проведена максимально форсированно и качественно", - заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

При этом возможный визит в Москву представителей "евротройки" не означает их подключения к переговорам РФ и Украины при посредничестве США, предупредил он. "Мы видели вчера сообщения, что в соответствующих странах идут обсуждения. Посмотрим. Я хочу подчеркнуть, что речь о том, чтобы, если будет с их стороны желание воспользоваться этим приглашением, они приехали в Москву. Это не подключение указанной группы к так называемому трехстороннему формату", - заявил замглавы российского МИД.

Зеленский: Визит европейцев в Москву был бы неверным шагом

Накануне после встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне Владимир Путин сообщил, что РФ "предложила европейцам по дипломатическим каналам приехать в Москву".

Предложение было сделано, поскольку "американская сторона" настаивала на согласии России включить европейцев в переговоры по Украине, добавил он. "Нам нужно понять, с чем Европа придет на эти переговоры", - добавил российский президент.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит лидеров Европы в Москву был бы неверным решением. "Лидеры не поедут, 100 процентов. <...> Представители не могут поехать, на мой взгляд. Это будет ошибкой", - ответил он на вопрос корреспондента "Немецкой волны" в кулуарах встречи "коалиции желающих" в Берлине. Уместнее, по словам Зеленского, была бы встреча на нейтральной площадке - "в любом городе, в любой стране", - так как она показала бы, что обе стороны действительно хотят договориться.

"Думаю, это было бы неправильно. Ведь лучше, когда все стороны демонстрируют прогресс и готовность положить конец войне. Когда одна из сторон говорит, например: "Если хотите, приезжайте", это фактически означает, что она сама этого не хочет. А это не позитивное начало", - подчеркнул украинский президент, цитирует "Немецкая волна".