Для перехвата российских ракет были задействованы как польские вооружённые силы, так и авиация союзников.

В Польше подтвердили, что на территории страны упали именно российские ракеты типа Х-101. Несмотря на задействование значительного количества средств перехвата, польская армия не смогла их сбить. Об этом пишет RMF24 со ссылкой на министра обороны страны Владислава Косиняка-Камиша.

Отмечается, что обломки ракет обнаружили в трёх населённых пунктах Люблинского и Подкарпатского воеводств. В двух случаях речь идёт о российских ракетах Х-101, третий объект, по предварительным данным, был реактивным дроном.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что в результате инцидента никто не пострадал, а сообщений о повреждении критической инфраструктуры не поступало. В то же время он назвал это событие одним из самых масштабных с начала полномасштабной войны, которая непосредственно затронула Польшу.

Показателен тот факт, что польская армия, претендующая на звание самой сильной в Европе, не смогла перехватить ни один из трёх объектов, вторгшихся в её воздушное пространство. По информации оперативного командования Вооруженных сил Польши, для защиты неба поднимались польские F-16 и шведские Gripen. Также задействовались самолеты раннего предупреждения и наземные системы противовоздушной обороны Patriot, Poprad и Pilica Plus.

Как пишет издание WPolityce, отвечая на вопросы журналистов, министр обороны открыто признал, что российские ракеты и дрон упали сами.

"В ту ночь оружие не применялось, не были выполнены все условия для применения системы вооружения", – сказал Владислав Косиняк-Камиш.

Польская армия

Как известно, Польша уже несколько лет реализует масштабную программу модернизации и расширения своих вооруженных сил, прямо заявляя, что стремится создать самую сильную армию в Европе. В частности, страна планировала сформировать крупнейшие сухопутные войска на континенте за счет масштабных закупок современного вооружения из США и других стран, а также удвоить численность войск до 300 тысяч человек.

В результате высоких расходов на собственную оборону и дефицита государственного бюджета Польша в ноябре 2026 года решила приостановить финансирование закупок оружия для Украины в рамках программы PURL. Премьер-министр Дональд Туск прямо объяснил это решение именно значительными расходами на оборону Польши, пишет украинское информационное агентство УНИАН.