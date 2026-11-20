В пятницу, 20 ноября, и в предстоящие выходные в европейских странах запланированы сотни протестных акций и забастовок. Участники выступают против роста стоимости жизни, дорогого жилья, недостаточного финансирования образования и увеличения военных расходов. Молодежные организации призывают к выступлениям более чем в 25 странах, а в Италии всеобщая забастовка затронет школы, больницы и общественный транспорт.

В Европе начинается новая волна массовых протестов. С пятницы, 20 ноября, до воскресенья, 22 ноября, в десятках городов запланированы демонстрации против дороговизны жизни, жилищного кризиса, недостаточного финансирования социальных услуг и роста военных расходов. Организаторы рассчитывают объединить молодежные движения, профсоюзы и общественные организации, которые в последние недели проводили акции в разных странах.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP, в подготовке совместных выступлений участвуют активисты из Франции, Великобритании, Бельгии, Испании, Италии, Португалии и Греции. Отдельная международная молодежная коалиция призвала к протестам более чем в 25 европейских странах.

«Боритесь за наше будущее, а не за их войны!»

Под этим лозунгом молодежные и студенческие организации призывают европейцев выходить на улицы.

Международная коалиция Youth Strike объединяет более 50 молодежных и студенческих групп. Ее представители считают, что европейские правительства уделяют недостаточно внимания проблемам молодого поколения.

Среди основных претензий — высокая стоимость жилья, стагнация зарплат, ухудшение условий обучения и увеличение расходов на оборону. Активисты требуют более доступного образования, развития государственных услуг и инвестиций в жилищную сферу.

При этом протесты проходят на фоне продолжающейся войны России против Украины и стремления европейских государств усилить обороноспособность. Организаторы выступлений считают, что значительную часть средств, направляемых на перевооружение, следовало бы использовать для решения социальных проблем.

В свою очередь, правительства европейских стран обосновывают увеличение оборонных расходов необходимостью укрепления безопасности на фоне российской угрозы.

В Италии объявлена всеобщая забастовка

Одной из крупнейших акций пятницы может стать всеобщая забастовка в Италии, организованная профсоюзной конфедерацией CGIL. Профсоюзы анонсировали около ста демонстраций по всей стране.

Работники требуют повышения зарплат и пенсий, борьбы с дороговизной, увеличения финансирования образования и здравоохранения, а также более справедливой налоговой политики. Забастовка затронет школы, медицинские учреждения, государственный сектор и часть общественного транспорта.

В отдельных городах возможны перебои в движении автобусов, трамваев и метро. При этом авиасообщение и большинство железнодорожных перевозок не включены в забастовку CGIL. Однако отдельная акция железнодорожных профсоюзов, запланированная с вечера пятницы до вечера субботы, может повлиять на движение поездов.

Во Франции вспомнят «желтые жилеты»

Во Франции новые призывы к протестам совпали с восьмой годовщиной появления движения «желтых жилетов». Оно возникло в 2018 году как протест против повышения налогов на топливо, но впоследствии превратилось в более широкое движение против роста стоимости жизни и политики президента Эммануэля Макрона.

Теперь представители «желтых жилетов» вновь участвуют в протестной мобилизации наряду с профсоюзами, студенческими организациями и активистами, выступающими за доступное жилье.

Во многих французских городах демонстрации запланированы на субботу. Среди требований организаторов — снижение стоимости жилья, продуктов питания и энергии, повышение зарплат и увеличение налоговой нагрузки на состоятельных граждан.

В Германии молодежь выступает против возможного призыва

В Германии к экономическим требованиям добавляется недовольство изменениями военной политики. Часть молодых людей опасается возможного восстановления обязательной военной службы и расширения военной подготовки.

Движение GenZ regelt, название которого можно перевести как «Поколение Z справится», рассчитывает собрать в Берлине около 15 тысяч участников. Акции также запланированы в десятках других городов.

Организаторы связывают рост оборонных расходов с сокращением возможностей государства финансировать социальные программы. Они требуют уделять больше внимания доступности образования, жилищным условиям и перспективам трудоустройства молодежи.

В Испании пройдут молодежные и антифашистские акции

В Испании демонстрации совпадают с 51-й годовщиной смерти диктатора Франсиско Франко, умершего 20 ноября 1975 года. В Мадриде и Барселоне на середину дня запланированы молодежные выступления, а вечером ожидаются антифашистские митинги.

Среди проблем, на которые обращают внимание испанские активисты, — высокая стоимость аренды жилья и трудности молодых людей с достижением финансовой самостоятельности. Акции в Испании проходят в рамках более широкой европейской мобилизации, однако имеют и собственную национальную повестку.

Чего требуют организаторы

Профсоюзы и организации, защищающие права арендаторов, сформулировали шесть общих направлений требований. Среди них — обеспечение права на жилье, снижение стоимости основных товаров и услуг, повышение доходов населения, более высокие налоги для состоятельных граждан и отказ от политики наращивания военных расходов.

Активисты также выступают за укрепление государственных систем образования и здравоохранения.

По их мнению, проблемы разных стран имеют общие причины, поэтому согласованные международные выступления могут усилить давление на национальные правительства.

Насколько масштабными будут протесты

Организаторы заявляют о сотнях акций, запланированных не только в крупнейших странах Евросоюза, но и в Португалии, Хорватии, Швейцарии и других государствах. Однако фактическое количество участников пока невозможно оценить. Призывы к демонстрациям не означают, что во всех заявленных городах состоятся массовые шествия или забастовки.

Кроме того, несмотря на координацию отдельных мероприятий, протестующие не представляют единого общеевропейского движения с общей программой действий. В одних странах основной причиной недовольства стала стоимость жилья, в других — зарплаты, условия обучения или вопросы военной службы.

Тем не менее организаторы рассчитывают, что одновременные выступления привлекут внимание европейских властей к социальным и экономическим проблемам, особенно остро затрагивающим молодое поколение.