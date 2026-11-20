Во время массированного российского удара по Украине утром 20 ноября воздушное пространство Польши нарушили три объекта, предположительно две российские ракеты и реактивный беспилотник. Все они упали на польской территории. В одном из мест падения произошли взрыв и возгорание. Пострадавших нет.

Как сообщает польская Gazeta Wyborcza, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил обнаружение трёх мест падения объектов в Люблинском и Подкарпатском воеводствах.

Одна из ракет упала и взорвалась в Люблинском воеводстве

По словам министра, в населённом пункте Новый Липовец Билгорайского повята Люблинского воеводства упала российская крылатая ракета Х-101.

Ракета упала в открытом поле, после чего произошли взрыв и возгорание.

Ещё два объекта были обнаружены в незаселённых районах Подкарпатского воеводства.

Согласно предварительной оценке польских военных, один из них также является ракетой, а второй, вероятнее всего, реактивным беспилотником.

Окончательная идентификация всех трёх объектов ещё продолжается.

Представитель Оперативного командования Вооружённых сил Польши ранее сообщал, что объект, упавший в Новом Липовце, мог быть крылатой ракетой Х-101 либо реактивным дроном. Позднее министр обороны уточнил, что военные уже могут говорить о ракете Х-101.

В воздух подняли польские F-16 и шведские Gripen

Косиняк-Камыш сообщил, что на протяжении всей ночи в польском воздушном пространстве действовали польские и союзнические истребители.

В операции участвовали польские F-16 и шведские Gripen.

Для обеспечения их работы в воздухе находился самолёт-заправщик Военно-воздушных сил Нидерландов.

Кроме того, был задействован шведский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Saab, который патрулировал районы Люблинского и Подкарпатского воеводств.

Польша привела в действие системы Patriot

Министр обороны сообщил, что во время экстренного совещания военные дополнительно активировали системы противовоздушной обороны.

В частности, были задействованы комплексы Patriot, размещённые в районе аэропорта Жешув-Ясёнка и неподалёку от Свидника в Люблинском воеводстве.

Также были активированы наземные системы противовоздушной обороны POPRAD и Pilica Plus.

К операции привлекли вертолёты и три бригады Войск территориальной обороны Польши.

По словам Косиняка-Камыша, часть воздушных сил продолжала выполнять задачи и после завершения основной фазы российского удара.

Туск созвал экстренное совещание

После сообщений о нарушении польского воздушного пространства премьер-министр Дональд Туск созвал совещание с участием министров, представителей Вооружённых сил Польши и руководителей специальных служб.

Министр внутренних дел Марцин Кервиньский сообщил, что соответствующие службы работают в трёх местах обнаружения упавших объектов.

В Люблинском и Подкарпатском воеводствах населению направлялись предупреждения об опасности.

Позднее Правительственный центр безопасности Польши (RCB) отменил предупреждение, сообщив, что непосредственной угрозы на территории страны нет.

Польша намерена обратиться в НАТО за дополнительной поддержкой

Министерство национальной обороны Польши объявило о намерении обратиться к генеральному секретарю НАТО по вопросу предоставления дополнительной поддержки.

Подробности предполагаемого запроса пока не приводятся.

Косиняк-Камыш назвал произошедшее очередной российской провокацией.

По его мнению, дата инцидента выбрана не случайно.

«Сегодня проходят учения "коалиции желающих" в Новой Дембе, неподалёку от мест, где действовали наши военно-воздушные силы», — заявил министр.

Россия атаковала Украину сотнями ракет и беспилотников

Нарушение польского воздушного пространства произошло во время одной из крупнейших российских атак на Украину за последнее время.

По предварительным данным, утром 20 ноября российские войска выпустили по Украине около 100 ракет, включая примерно 80 крылатых и до 20 баллистических, а также около 400 беспилотников различных типов.

В результате ударов по украинским городам погибли и пострадали люди, были повреждены объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

Польские власти продолжают расследовать обстоятельства падения трёх объектов и выяснять траектории их полёта.