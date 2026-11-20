Премьер-министр Великобритании Энди Бернем и высшие должностные лица Европейского союза (ЕС) на состоявшемся в пятницу в Брюсселе саммите достигли ряда договоренностей об упрощении взаимной торговли и расширении возможностей для молодежи.

Стороны стремятся восстановить отношения после решения Великобритании выйти из ЕС, принятого десять лет назад.

«Это хороший день для Великобритании. Это хороший день для Европы», — заявил Бернем на саммите, назвав достигнутые договоренности историческими. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен охарактеризовала их как «поворотный момент» в отношениях между ЕС и Великобританией.

В Брюсселе обсуждались три основных соглашения: сокращение бюрократических препятствий при экспорте продовольствия, объединение систем торговли квотами на выбросы парниковых газов и создание программы молодежной мобильности.

По словам Бернема, эти меры позволят частично устранить ущерб, нанесенный Brexit.

Британским предприятиям станет проще экспортировать товары в Европу. Кроме того, до 100 000 молодых людей в возрасте до 30 лет с каждой стороны смогут находиться на территории другой стороны сроком до трех лет, чтобы работать, учиться или путешествовать.

Одним из главных спорных вопросов стало требование ЕС, чтобы Лондон в будущем снизил стоимость обучения в британских университетах для студентов из стран Евросоюза до уровня, установленного для британских студентов.

Правительство Великобритании настаивает, что соглашения уже заключены, хотя переговоры о стоимости обучения продолжатся в течение следующих шести месяцев.

Однако, согласно заявлению, с которым ознакомилось агентство AFP, государства — члены ЕС намерены отложить ратификацию соглашений до достижения договоренности по вопросу платы за обучение.