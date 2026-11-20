Расходы США на войну с Ираном достигли 48,3 млрд долларов, сообщил представитель Пентагона на слушаниях в Сенате. В эту сумму входят военные операции, использованные боеприпасы и замена оборудования, но не включен ущерб американским базам на Ближнем Востоке. Поэтому фактическая стоимость конфликта может оказаться значительно выше. Одновременно в Конгрессе усиливаются споры о продолжении войны и ее финансировании.

Война с Ираном, начавшаяся 28 февраля 2026 года, обошлась Соединенным Штатам уже как минимум в 48,3 млрд долларов. И эта сумма не окончательная: в расчет не включены расходы на восстановление американских военных объектов, поврежденных иранскими ударами на Ближнем Востоке.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на DPA, новую оценку 19 ноября представил в Сенате США представитель бюджетного управления Пентагона Артур Миллер. По его словам, расходы достигли указанной суммы к 13 ноября.

На что потратили почти 50 миллиардов долларов

Представленная Пентагоном оценка включает несколько основных категорий затрат. Прежде всего это расходы на проведение военных операций, применение ракет и других боеприпасов, а также замену использованного или потерянного военного оборудования.

При этом полная стоимость войны пока не установлена. В частности, в сумму 48,3 млрд долларов не включен ущерб американским военным базам в странах Ближнего Востока, подвергшимся иранским ракетным и беспилотным атакам.

На слушаниях в Сенате демократический сенатор Ричард Блюменталь потребовал уточнить масштабы этих потерь. Миллер признал, что не располагает соответствующей оценкой. Председатель сенатского Комитета по вооруженным силам республиканец Роджер Уикер поручил представить необходимые данные как можно скорее.

Расходы выросли более чем на 10 миллиардов долларов

Еще в сентябре Бюджетное управление Конгресса США оценивало стоимость военной кампании примерно в 38 млрд долларов по состоянию на 1 августа. Теперь, по данным Пентагона, сумма достигла 48,3 млрд долларов. Таким образом, по сравнению с августовской оценкой расходы увеличились на 10,3 млрд долларов, или приблизительно на 27%.

Однако эти показатели относятся к разным датам и подготовлены разными учреждениями, поэтому их сопоставление не обязательно отражает точную величину дополнительных затрат за прошедший период.

В конце октября Пентагон сообщал, что расходы уже превысили 47 млрд долларов. Продолжение военной кампании означает необходимость новых закупок вооружений и пополнения израсходованных запасов.

Иранские удары нанесли ущерб американским базам

Отдельной финансовой проблемой стали последствия ответных атак Ирана. По данным Associated Press, повреждения получили ангары для самолетов, радиолокационные системы, склады, помещения для размещения военнослужащих и другие объекты американской военной инфраструктуры. Ущерб оборудованию исчисляется миллиардами долларов, но его полная официальная оценка пока не представлена.

Кроме того, продолжение операций требует постоянных расходов на логистику, обслуживание техники и обеспечение американских войск в регионе. Поэтому даже если интенсивность боевых действий снизится, финансовые последствия войны могут ощущаться еще длительное время.

В Конгрессе спорят о продолжении войны

Стоимость конфликта становится все более острым политическим вопросом в США. 19 ноября Сенат отклонил резолюцию, которая требовала от президента Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана либо получить одобрение Конгресса на их продолжение. За прекращение операции без соответствующего разрешения выступили 48 сенаторов, против — 51.

Решение фактически позволило администрации Трампа продолжить нынешний военный курс без нового ограничения со стороны Сената.

Тем временем Белый дом добивается утверждения оборонного бюджета на 2027 год в размере 1,5 трлн долларов. На фоне растущих военных расходов законодатели требуют более подробной информации о стоимости конфликта и реальных масштабах потерь.

Новая оценка Пентагона показывает, что даже почти 50 млрд долларов пока не отражают всех финансовых последствий войны с Ираном.