В столице Грузии взрыв бытового газа привел к частичному обрушению пятиэтажного жилого дома. Погибли шесть человек, в том числе дети. Спасателям удалось извлечь из-под завалов живой трехлетнюю девочку, однако ее семилетняя сестра оказалась среди погибших. Еще несколько человек получили травмы. По предварительным данным, взрыв произошел при попытке включить газовый обогреватель.

В Тбилиси завершилась поисково-спасательная операция на месте взрыва газа, разрушившего часть пятиэтажного жилого дома. Жертвами трагедии стали шесть человек. Единственной, кого удалось извлечь живой из-под завалов обрушившейся части здания, оказалась трехлетняя девочка.

Как сообщает агентство ЛЕТА со ссылкой на AFP, взрыв произошел утром в четверг, 19 ноября, в районе Поничала на окраине грузинской столицы. Спасательные работы продолжались до ночи.

Из-под обломков удалось спасти трехлетнюю девочку

Взрыв прогремел приблизительно в девять часов утра. Его сила оказалась настолько большой, что часть пятиэтажного здания обрушилась, а несколько жильцов оказались под завалами.

На место прибыли спасатели, пожарные, полицейские и медики. Для поиска людей использовали специальное оборудование и привлекли кинологов.

Во время операции спасатели обнаружили трехлетнюю девочку и смогли извлечь ее из-под обломков живой. Очевидцы, наблюдавшие за происходящим, встретили спасение ребенка аплодисментами.

Девочку доставили в медицинское учреждение. По сообщениям грузинских врачей, ее состояние оценивалось как удовлетворительное. Однако позднее выяснилось, что ее семилетняя сестра погибла. Тело ребенка обнаружили последним, после чего поисковую операцию завершили.

Среди погибших — дети

По уточненным данным грузинских властей, в результате взрыва погибли шесть человек. Как сообщают местные СМИ, среди жертв — три женщины, мужчина и двое детей. Предполагается, что среди погибших находится и мать спасенной трехлетней девочки. Об этом сообщил руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили.

Еще несколько человек получили различные травмы и были доставлены в больницы. Среди пострадавших — 11-летний мальчик с серьезными повреждениями головы и грудной клетки.

Также сообщается о тяжелом состоянии 31-летнего мужчины, получившего обширные ожоги.

Что стало причиной взрыва

По предварительной информации, причиной трагедии могла стать утечка природного газа в квартире на пятом этаже.

Министр внутренних дел Грузии Сулхан Тамазашвили сообщил, что взрыв произошел, когда один из жильцов попытался включить газовый обогреватель. Предполагается, что до этого в помещении мог скопиться газ.

Представители газораспределительной компании Tbilisi Energy сообщили, что оборудование здания проверяли в январе 2026 года. Однако осмотреть квартиру, в которой, предположительно, произошел взрыв, тогда не удалось из-за отсутствия владельца.

Точные обстоятельства происшествия предстоит установить следствию.

Спасательные работы осложняла угроза нового обрушения

После взрыва часть здания оказалась в аварийном состоянии. Спасатели предупреждали об опасности дальнейшего разрушения конструкций, поэтому им пришлось изменить порядок проведения поисковых работ. В частности, из-за угрозы обрушения поврежденной стены поиск людей с одной из сторон дома временно ограничивали.

Несмотря на опасные условия, спасательные подразделения продолжили разбор завалов. К утру пятницы, 20 ноября, операция была завершена. Тело последнего погибшего обнаружили около полуночи.

Власти продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии и оценивать состояние поврежденного здания.

Для остальных жильцов дома остаются открытыми вопросы безопасности, возможности возвращения в квартиры и дальнейшей судьбы разрушенной части здания.

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