Туристы выбирают такой формат, чтобы заняться любимым делом в новой обстановке и провести время с близкими по духу людьми.

Одним из туристических трендов 2027 года станут так называемые «хобби-хабы» — совместные поездки, которые люди планируют ради любимых увлечений. Как сообщает ежегодный отчет платформы Vrbo, 68% путешественников в 2027 году готовы отправиться в тематический отпуск, чтобы заняться творчеством, играми или спортом в компании единомышленников.

Отпуск ради любимого дела

Мода на уютные занятия без гаджетов стремительно набирает обороты. Еще в 2025 году люди массово увлеклись вязанием, шитьем и макраме, а теперь переносят эти привычки в путешествия. По данным аналитиков, среди представителей поколения Z и миллениалов доля желающих поехать в тематический отпуск достигает 79%. При этом 38% опрошенных признаются, что сегодня хобби играют в их поездках гораздо более важную роль, чем пять лет назад.

Лидерами среди отпускных увлечений стали пазлы и настольные игры. Сразу за ними идут фотография, наблюдение за ночным небом, рукоделие и поиск антиквариата. Сервисы аренды жилья уже подстраиваются под этот запрос и предлагают самые разные варианты: от просторной виллы для ценителей старины до уютного коттеджа для рукодельниц.

Зачем людям тематические поездки

Вице-президент по глобальным связям с общественностью компании Expedia Group Мелани Фиш объясняет, что современным туристам нужен яркий повод для живого общения. Исследование Vrbo подтверждает эти слова: 41% путешественников выбирают такой формат, чтобы заняться любимым делом в новой обстановке и провести время с близкими по духу людьми, а еще 34% таким образом спасаются от повседневных забот.

Хотя сам термин «хобби-хаб» звучит по-новому, идея отдыха по интересам существует давно. Компании и раньше проводили групповые туры для любителей бега и пеших походов. Организатор поездок Лиз Арнольд отмечает, что общее занятие задает группе особый ритм и помогает людям быстрее сблизиться. Этому способствует и общий рост интереса к активному отдыху: за прошлый год пешим туризмом занялись 63,6 миллиона жителей США, а число участников беговых клубов по всему миру выросло на 59%.

Как собрать друзей в такую поездку

Организовать тематический выезд вполне можно самостоятельно. Лиз Арнольд советует сначала выбрать локацию под само занятие, а уже потом искать жилье. Для компании гораздо важнее большая кухня, длинный обеденный стол или просторная веранда, чем роскошный вестибюль отеля.

Консультант по путешествиям Эмили Джонсон рекомендует учитывать разный уровень подготовки друзей и не превращать отдых в марафон без перерывов. По ее словам, отличным поводом выбраться из переписок в мессенджерах может стать совместная настольная игра, но в выбранном месте гостям должно быть интересно и за пределами игрового стола. Перед дорогой стоит заранее распределить, кто привезет коробки с играми, а в самой поездке важно просто расслабиться и получать удовольствие без гонки за рекордами.