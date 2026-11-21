В администрации президента Франции отвергли новое бюджетное предложение для Евросоюза, которое предусматривает сокращение расходов на €204 млрд и введение цифрового налога, пишет Le Figaro.

В Елисейском дворце назвали компромиссный проект президента Европейского совета Антониу Кошты «очень разочаровывающим».

В администрации указали, что предложенных цифр и правил недостаточно, прежде всего в сельскохозяйственной политике: нет гарантий, что фермеры продолжат получать необходимую поддержку доходов.

Ранее сегодня Кошта представил в Брюсселе проект многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Он сокращен на €204 млрд меньше по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии, которое составляло €2 трлн.

По данным ORF, общий объем бюджета в новом варианте составит около €1,781 трлн.

Кроме того, Кошта предлагает ввести общеевропейский налог на крупные технологические компании. Он, по оценке Politico, может приносить около €5 млрд в год. Эту идею активно поддерживала Франция, пишет dpa.

«Я считаю, что это предложение может приблизить нас к соглашению», — заявил Кошта на пресс-конференции.

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал проект «первым шагом», но заявил, что объем расходов остается «слишком высоким» и нужны дополнительные сокращения. «Бюджет ЕС, который одновременно растет более чем на 40%, не соответствует нынешнему времени», — заявил он, пишет Zeit.

Мерц ранее требовал сократить предложение Еврокомиссии на несколько сотен миллиардов евро. В противном случае Германия при поддержке Финляндии, Нидерландов, Швеции, Дании угрожала заблокировать финансовый план на ближайшие семь лет.