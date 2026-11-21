Россия, возможно, объявила в розыск 117 действующих и бывших должностных лиц Латвии, и как минимум одному из них уже пришлось столкнуться с возможным задержанием за рубежом.
Портал “Puaro.lv” сообщает, что в его распоряжение попало решение российской прокуратуры о возбуждении уголовного дела, из которого можно сделать вывод о круге лиц, которых, как и бывшего депутата Сейма Вячеслава Домбровского, Россия объявила в розыск на основании этого решения и которые могут быть задержаны и доставлены в Россию из тех стран, где у России имеется соответствующее влияние, пишет La.lv. В документе, помимо Домбровского, упомянуты еще 116 латвийских должностных лиц.
Как сообщает “Puaro.lv”, в сентябре 2023 года бывший депутат Сейма, а также министр экономики и образования Вячеслав Домбровский отправился в столицу Кыргызстана Бишкек, чтобы в рамках Академии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе провести два курса по экономике.
В то время Домбровский уже не был в активной политике. Представляемая им партия “Latvijas attīstībai” не прошла в 14-й Сейм, и он посвятил себя академической деятельности.
По прибытии в Бишкек Домбровский узнал, что его разыскивает местная полиция. Вскоре выяснилось, что это происходит по запросу России, поскольку Домбровский объявлен в России в розыск в связи с поддержкой сноса памятника Победы в Риге.#
Информация о возможном задержании дошла до сотрудника посольства Латвии в Бишкеке, который узнал об этом, используя личные контакты.
По информации, предоставленной “Puaro.lv”, при помощи Министерства иностранных дел Латвии и одной из стран — партнеров НАТО был организован выезд Домбровского из Кыргызстана. Ему удалось добраться до Стамбула, а затем вернуться в Латвию.
Портал указывает, что в случае, если бы Домбровский был задержан и передан российским должностным лицам, он мог бы оказаться в руках российских правоохранительных органов. Такой сценарий создавал бы серьезные риски, учитывая российскую практику использования иностранных граждан как инструмента обмена или политического давления.
В списке есть и бывшие должностные лица
В имеющемся в распоряжении “Puaro.lv” документе российской прокуратуры упомянуты 117 латвийских лиц. Часть из них по-прежнему занимает государственные или муниципальные должности, тогда как другие оставили политику и работу в государственном управлении уже несколько лет назад.
Портал подчеркивает, что особенно уязвимыми могут быть лица, которые уже не являются должностными лицами и, возможно, даже не знают о своем включении в круг лиц, объявленных Россией в розыск.
После случая с Домбровским Министерство иностранных дел Латвии призвало граждан Латвии тщательно оценивать направления поездок, учитывая исторические связи соответствующих стран и сотрудничество с Россией, а также их позицию по вопросу российской агрессии против Украины.
По оценке “Puaro.lv”, лицам, упомянутым в списке, следовало бы особенно тщательно оценивать поездки в страны СНГ, включая Беларусь, Армению, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Молдову. Также портал рекомендует уделять внимание поездкам в страны Африки и так называемого глобального Юга, а также в такие популярные направления, как Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.
Портал допускает, что риски могут возникнуть и просто при перелете над территориями, где у России есть влияние.
В последние годы Интерпол отказывал России во включении в свой “красный” список лиц, подлежащих немедленному задержанию, людей по таким преступлениям, в результате чего упомянутые латвийские лица в нем не находятся, однако это не исключает, что страны-партнеры России и партнерские службы могут беспрепятственно осуществлять такие задержания в рамках двусторонних договоров или двустороннего сотрудничества.
Объявление граждан Латвии в розыск, похищение, арест и содержание в российских тюрьмах за преступления против интересов России и “нацизма” в конкретных геополитических условиях является одним из рисков, который обязательно необходимо осознавать и по возможности предотвращать.
В опубликованном порталом “Puaro.lv” списке упомянуты следующие лица:
- Adamovičs, A.
- Akuratere, I.
- Andersone, I.
- Ašeradens, A.
- Augulis, U.
- Bašķis, A.
- Baštiks, A.
- Baumane, K.
- Beitnere-Le Galla, D.
- Benhena-Bēkena, I. 11.Bergmanis, R.
- Bergs, V.
- Bikše, A.
- Bondars, M.
- Brante, I.
- Budriķis, U.
- Burovs, O.
- Butāns, J.
- Cepurītis, E.
- Cielēns, J.
- Cilinskis, E.
- Cvetkovs, V. V.
- Čakša, A.
- Daudze, G.
- Dombrava, J.
- Dombrovskis, V.
- Drulle, I.
- Dūklavs, J.
- Dūrītis, I.
- Dzintars, N.
- Dzintars, R.
- Eglīte, Ž.
- Ērenpreiss, L.
- Feldmans, K.
- Gavars, V.
- Geidāns, A.
- Geikina, L.
- Geka-Vaska, D.
- Gendele, A.
- Golubeva, M.
- Ģirģens, K.
- Iesalnieks, J.
- Indriksone, I.
- Jansons, R.
- Jēkabsone-Žogota, A.
- Judins, A.
- Kaimiņš, A.
- Klotiņš, J.
- Kols, R.
- Kossovičs, M.
- Kozlovskis, R.
- Krapāne, I.
- Krauze, A.
- Kreituse, L.
- Kučinskis, M.
- Kursīte, J.
- Kursīte-Pakule, J.
- Kuzis, I.
- Ķirsis, V.
- Latkovskis, A.
- Lejiņš, A.
- Liepkalns, V.
- Lībiņa-Egnere, I.
- Locis, D.
- Logina, A.
- Lūse, M.
- Mārtuža, E.
- Medne, L.
- Mežavilka, R.
- Mičerevskis, M.
- Možvillo, M.
- Mūrniece, I.
- Naglis, G.
- Našeniece, R.
- Ņenaševa, A.
- Ozola, L.
- Ozols, J.
- Panteļejeva, J.
- Papule, E.
- Petraviča, R.
- Pucens, Ē.
- Puga, I.
- Pulks, O.
- Pūce, J.
- Radzevičs, J.
- Rancāns, J.
- Ratinīka, I.
- Riekstiņš, S.
- Rībena, I.
- Rotbergs, U.
- Rukšāne-Ščipčinska, D.
- Siliņa, I.
- Skride, A.
- Smiltēns, E.
- Spunde, K.
- Staķis, M.
- Stalts, D.
- Šadurskis, K.
- Šmits, D.
- Šnore, E.
- Šteins, M.
- Šuplinska, I.
- Tavars, E.
- Teirumnieks, E.
- Tērauda, V. A.
- Turlaja, A.
- Valainis, V.
- Vancāne, S.
- Vitenbergs, J.
- Voika, I.
- Vucāns, J.
- Zakatistovs, A.
- Zamurs, G.
- Zālīte-Grosa, E.
- Zeps, V.
- Znotiņš, R.
- Žunna, N.
Следует подчеркнуть, что информация о возможном объявлении в розыск 117 латвийских лиц основана на документе, имеющемся в распоряжении портала “Puaro.lv”.
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