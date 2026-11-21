Россия, возможно, объявила в розыск 117 действующих и бывших должностных лиц Латвии, и как минимум одному из них уже пришлось столкнуться с возможным задержанием за рубежом.

Портал “Puaro.lv” сообщает, что в его распоряжение попало решение российской прокуратуры о возбуждении уголовного дела, из которого можно сделать вывод о круге лиц, которых, как и бывшего депутата Сейма Вячеслава Домбровского, Россия объявила в розыск на основании этого решения и которые могут быть задержаны и доставлены в Россию из тех стран, где у России имеется соответствующее влияние, пишет La.lv. В документе, помимо Домбровского, упомянуты еще 116 латвийских должностных лиц.

Как сообщает “Puaro.lv”, в сентябре 2023 года бывший депутат Сейма, а также министр экономики и образования Вячеслав Домбровский отправился в столицу Кыргызстана Бишкек, чтобы в рамках Академии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе провести два курса по экономике.

В то время Домбровский уже не был в активной политике. Представляемая им партия “Latvijas attīstībai” не прошла в 14-й Сейм, и он посвятил себя академической деятельности.

По прибытии в Бишкек Домбровский узнал, что его разыскивает местная полиция. Вскоре выяснилось, что это происходит по запросу России, поскольку Домбровский объявлен в России в розыск в связи с поддержкой сноса памятника Победы в Риге.#

Информация о возможном задержании дошла до сотрудника посольства Латвии в Бишкеке, который узнал об этом, используя личные контакты.

По информации, предоставленной “Puaro.lv”, при помощи Министерства иностранных дел Латвии и одной из стран — партнеров НАТО был организован выезд Домбровского из Кыргызстана. Ему удалось добраться до Стамбула, а затем вернуться в Латвию.

Портал указывает, что в случае, если бы Домбровский был задержан и передан российским должностным лицам, он мог бы оказаться в руках российских правоохранительных органов. Такой сценарий создавал бы серьезные риски, учитывая российскую практику использования иностранных граждан как инструмента обмена или политического давления.

В списке есть и бывшие должностные лица

В имеющемся в распоряжении “Puaro.lv” документе российской прокуратуры упомянуты 117 латвийских лиц. Часть из них по-прежнему занимает государственные или муниципальные должности, тогда как другие оставили политику и работу в государственном управлении уже несколько лет назад.

Портал подчеркивает, что особенно уязвимыми могут быть лица, которые уже не являются должностными лицами и, возможно, даже не знают о своем включении в круг лиц, объявленных Россией в розыск.

После случая с Домбровским Министерство иностранных дел Латвии призвало граждан Латвии тщательно оценивать направления поездок, учитывая исторические связи соответствующих стран и сотрудничество с Россией, а также их позицию по вопросу российской агрессии против Украины.

По оценке “Puaro.lv”, лицам, упомянутым в списке, следовало бы особенно тщательно оценивать поездки в страны СНГ, включая Беларусь, Армению, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан и Молдову. Также портал рекомендует уделять внимание поездкам в страны Африки и так называемого глобального Юга, а также в такие популярные направления, как Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты.

Портал допускает, что риски могут возникнуть и просто при перелете над территориями, где у России есть влияние.

В последние годы Интерпол отказывал России во включении в свой “красный” список лиц, подлежащих немедленному задержанию, людей по таким преступлениям, в результате чего упомянутые латвийские лица в нем не находятся, однако это не исключает, что страны-партнеры России и партнерские службы могут беспрепятственно осуществлять такие задержания в рамках двусторонних договоров или двустороннего сотрудничества.

Объявление граждан Латвии в розыск, похищение, арест и содержание в российских тюрьмах за преступления против интересов России и “нацизма” в конкретных геополитических условиях является одним из рисков, который обязательно необходимо осознавать и по возможности предотвращать.

В опубликованном порталом “Puaro.lv” списке упомянуты следующие лица:

Adamovičs, A. Akuratere, I. Andersone, I. Ašeradens, A. Augulis, U. Bašķis, A. Baštiks, A. Baumane, K. Beitnere-Le Galla, D. Benhena-Bēkena, I. 11.Bergmanis, R. Bergs, V. Bikše, A. Bondars, M. Brante, I. Budriķis, U. Burovs, O. Butāns, J. Cepurītis, E. Cielēns, J. Cilinskis, E. Cvetkovs, V. V. Čakša, A. Daudze, G. Dombrava, J. Dombrovskis, V. Drulle, I. Dūklavs, J. Dūrītis, I. Dzintars, N. Dzintars, R. Eglīte, Ž. Ērenpreiss, L. Feldmans, K. Gavars, V. Geidāns, A. Geikina, L. Geka-Vaska, D. Gendele, A. Golubeva, M. Ģirģens, K. Iesalnieks, J. Indriksone, I. Jansons, R. Jēkabsone-Žogota, A. Judins, A. Kaimiņš, A. Klotiņš, J. Kols, R. Kossovičs, M. Kozlovskis, R. Krapāne, I. Krauze, A. Kreituse, L. Kučinskis, M. Kursīte, J. Kursīte-Pakule, J. Kuzis, I. Ķirsis, V. Latkovskis, A. Lejiņš, A. Liepkalns, V. Lībiņa-Egnere, I. Locis, D. Logina, A. Lūse, M. Mārtuža, E. Medne, L. Mežavilka, R. Mičerevskis, M. Možvillo, M. Mūrniece, I. Naglis, G. Našeniece, R. Ņenaševa, A. Ozola, L. Ozols, J. Panteļejeva, J. Papule, E. Petraviča, R. Pucens, Ē. Puga, I. Pulks, O. Pūce, J. Radzevičs, J. Rancāns, J. Ratinīka, I. Riekstiņš, S. Rībena, I. Rotbergs, U. Rukšāne-Ščipčinska, D. Siliņa, I. Skride, A. Smiltēns, E. Spunde, K. Staķis, M. Stalts, D. Šadurskis, K. Šmits, D. Šnore, E. Šteins, M. Šuplinska, I. Tavars, E. Teirumnieks, E. Tērauda, V. A. Turlaja, A. Valainis, V. Vancāne, S. Vitenbergs, J. Voika, I. Vucāns, J. Zakatistovs, A. Zamurs, G. Zālīte-Grosa, E. Zeps, V. Znotiņš, R. Žunna, N.

Следует подчеркнуть, что информация о возможном объявлении в розыск 117 латвийских лиц основана на документе, имеющемся в распоряжении портала “Puaro.lv”.