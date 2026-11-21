В Брюсселе обсуждают введение специального цифрового налога, который может приносить миллиарды евро ежегодно. Однако такая инициатива грозит новым конфликтом с Вашингтоном, сообщает AFP.

Причина — ожесточённые споры вокруг следующего семилетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы. Еврокомиссия первоначально предложила выделить на него около двух триллионов евро, но далеко не все страны готовы согласиться с такими расходами.

Германия и ряд других государств требуют экономии. По информации AFP, в новом проекте бюджета, который в субботу представит председатель Европейского совета Антониу Кошта, расходы предлагается сократить на 200 миллиардов евро.

Заплатят Google, Apple и другие гиганты?

Одним из способов пополнения европейской казны может стать новый налог на крупнейшие цифровые компании. Подобная мера потенциально затронет американских технологических гигантов, включая Google, Apple, Amazon и Meta.

Идею поддерживает Европарламент. Его депутаты предлагают пойти ещё дальше и обложить дополнительными налогами криптовалюты и онлайн-гемблинг.

По оценкам Европарламента, вместе эти меры способны приносить бюджету ЕС до 32 миллиардов евро ежегодно.

Предполагается, что цифровой налог заменит ранее предложенный сбор с крупных компаний.

Однако у инициативы есть серьёзный политический риск. Администрация президента США Дональда Трампа уже неоднократно резко реагировала на европейские штрафы и ограничения в отношении американских технологических корпораций. Новый налог может стать очередным поводом для разногласий между Брюсселем и Вашингтоном.

Европа спорит: экономить или искать новые деньги?

Единства нет и внутри самого Евросоюза.

Германия, Швеция и ещё четыре страны, выступающие за бюджетную дисциплину, скептически относятся к новым налогам.

«Это деньги, которые будут взяты из другого места. Это не решает финансового уравнения», — заявила министр по делам Европы Швеции Джессика Розенкранц.

По её мнению, ЕС должен прежде всего сокращать расходы и уменьшать взносы государств-членов.

Франция придерживается другой позиции. Париж считает, что Евросоюзу необходимы достаточные финансовые ресурсы для ответа на растущие вызовы.

Одновременно 17 стран Южной, Центральной и Восточной Европы объединились в группу «Друзья сплочённости», требуя сохранить и увеличить финансирование сельского хозяйства и регионального развития.

Европарламент также недоволен предложениями об экономии. Один из ведущих депутатов по бюджетным вопросам Зигфрид Мурешан предупредил, что парламент может заблокировать бюджет, если его требования продолжат игнорировать.

Решение впереди — переговоры обещают быть непростыми

Уже на следующей неделе лидеры ЕС обсудят бюджетные предложения на саммите в Брюсселе.

Им предстоит решить сразу две непростые задачи: сколько денег Евросоюз готов потратить в ближайшие семь лет и кто должен за это заплатить.

Пока цифровой налог остаётся лишь предложением. Но если страны ЕС договорятся, крупнейшие технологические корпорации могут столкнуться с новыми финансовыми обязательствами в Европе.