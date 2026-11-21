Скеттино пробыл за решеткой девять лет. В результате крушения круизного лайнера Costa Concordia в 2012 году погибли 32 человека, при этом сам капитан покинул судно одним из первых.

После более чем девяти лет заключения бывший капитан круизного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттино в пятницу вечером покинул римскую тюрьму Ребиббия, где находился с мая 2017 года.

Как сообщила в субботу газета Quotidiano Nazionale, суд по вопросам исполнения наказаний Рима разрешил ему отбывать оставшуюся часть 16-летнего срока под надзором социальных служб. Решение было принято после тщательной оценки его поведения в тюрьме и результатов работы по ресоциализации.

Что предполагает освобождение бывшего капитана

Адвокат Франческа Карничелли, представляющая интересы Скеттино, выразила удовлетворение решением суда. Она подчеркнула, что сотрудники пенитенциарной системы дали исключительно положительную оценку тому, как её подзащитный участвовал в программе исправления.

«На наш взгляд, имелись все основания для предоставления этой альтернативной меры наказания, которая представляет собой логичное продолжение процесса, начатого после вынесения приговора», - заявила она.

Эта мера предусмотрена статьей 47 закона об исполнении наказаний. Она не отменяет вступивший в силу приговор и не снимает установленную судом ответственность, но позволяет отбывать оставшуюся часть срока за пределами тюрьмы - в рамках специальной программы. Соблюдение её условий обязательно: в противном случае Скеттино вернется за решётку.

Крушение Costa Concordia и окончательный приговор

Судебное разбирательство началось после кораблекрушения, произошедшего в ночь с 13 на 14 января 2012 года. В 21:45 круизный лайнер Costa Concordia, принадлежавший компании Costa Crociere и следовавший в Савону, столкнулся со скалами Сколе неподалёку от острова Джильо.

Как выяснило следствие, у судоходной компании, которой принадлежал корабль, была традиция приветствовать жителей и гостей острова Джильо гудками, подаваемыми с близкого расстояния. При этом суда подходили без каких-либо согласований, не имея на борту достаточно подробной карты для прокладки курса вблизи берега.

В результате удара в левом борту судна образовалась пробоина длиной около 35,6 метра. Корабль сильно накренился, сел на скалы у мыса Пунта-Габбианара и частично ушёл под воду. На тот момент это был крупнейший по водоизмещению круизный лайнер, потерпевший кораблекрушение.

В катастрофе погибли 32 человека - пассажиры и члены экипажа. Она стала одной из самых тяжёлых морских катастроф в истории Италии.

Особое возмущение вызвал факт того, что капитан судна покинул лайнер одним из первых и отказался на него возвращаться для проведения эвакуации пассажиров.

В ходе последовавшего судебного процесса апелляционный суд Флоренции 31 мая 2016 года подтвердил приговор Скеттино к 16 годам лишения свободы. Ему также запретили в течение пяти лет заниматься морскими профессиями. Кроме того, суд увеличил размеры предварительных компенсационных выплат пострадавшим, выступавшим в качестве гражданских истцов. Присуждённые им суммы составили от 40 000 до 65 000 евро на человека.

Окончательный приговор - 16 лет и один месяц лишения свободы - Верховный кассационный суд Италии подтвердил 12 мая 2017 года. В тот же день Франческо Скеттино добровольно явился в тюрьму Ребиббия.

После вынесения окончательного приговора защита бывшего капитана также объявила о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека, однако эта жалоба не была удовлетворена.