Китайский интернет-магазин Shein нашёл способ смягчить удар, который Евросоюз нанёс по любителям дешёвых покупок. Вместо того чтобы отправлять каждому покупателю отдельную посылку из Китая, компания доставляет товары с европейских складов. Новые сборы ЕС на такие отправления уже не распространяются.

Напомним, с 1 июля Евросоюз ввёл таможенную пошлину в размере трёх евро за каждую товарную позицию в посылках стоимостью до 150 евро из стран, не входящих в ЕС. А с 1 ноября добавил ещё два евро за обработку каждой позиции.

Для покупателя это может оказаться весьма неприятным сюрпризом. Допустим, человек заказал на китайском сайте футболку за четыре евро, носки за два и детскую игрушку за три. Всего покупок на девять евро, а дополнительных платежей — ещё 15 евро. И это без учёта НДС.

Причём платить приходится не за посылку целиком, а за разные категории товаров внутри неё. Если заказать несколько одинаковых вещей одной категории, они могут считаться одной товарной позицией. Но если набрать всякой мелочи, сумма быстро растёт.

Еврокомиссия объясняет новые правила необходимостью защитить европейских продавцов от нечестной конкуренции, бороться с мошенничеством и лучше контролировать безопасность ввозимых товаров. Однако для жителей ЕС, привыкших покупать недорогую одежду, обувь и домашние мелочи непосредственно в Китае, это означает дополнительные расходы.

В Shein нашли выход. Компания завозит товары из Китая в Европу большими партиями, оформляет их на таможне по обычным правилам и размещает на складах в Польше. А уже оттуда отправляет отдельные заказы покупателям.

Разница принципиальная. Когда посылка приходит непосредственно из Китая, на неё распространяются новые платежи. Но если товар уже ввезён в Евросоюз и прошёл таможню, его дальнейшая отправка, например из Польши в Латвию, считается доставкой внутри ЕС. Дополнительные три плюс два евро за каждую позицию платить не нужно.

Именно поэтому на сайте Shein всё чаще появляется пометка «Склад в ЕС» (EU warehouse). Как выяснили журналисты эстонского Ärileht, в эстонской версии магазина такую отметку уже имеют многие товары. Покупателям обещают доставку без дополнительных таможенных сборов.

Разумеется, китайские товары не становятся от этого полностью свободными от налогов. Shein платит пошлины при ввозе крупных партий, а эти расходы могут учитываться в цене. Но покупатель избавляется от фиксированных сборов, которые особенно болезненны при заказе дешёвых мелочей.

Ради новой схемы Shein серьёзно расширяет своё присутствие в Европе. 4 ноября компания объявила, что вложит ещё 500 миллионов евро в логистический центр неподалёку от польского Вроцлава. С учётом прежних инвестиций общая сумма вложений в Польшу с 2022 года достигнет миллиарда евро.

Площадь складов должна вырасти примерно до миллиона квадратных метров — это около 140 футбольных полей. Сортировкой и комплектацией заказов занимаются тысячи роботов, а численность работников к концу года планируется довести до 10 тысяч человек.

По тому же пути идёт и другая популярная китайская торговая площадка — Temu. Она рассчитывает к концу года отправлять более 80% европейских заказов с местных складов.

Для покупателей есть простой ориентир: прежде чем оформлять заказ, стоит посмотреть, откуда отправят товар. Пометка «Склад в ЕС» может означать не только более быструю доставку, но и отсутствие дополнительных таможенных платежей при получении. Правда, сравнивать всё равно нужно окончательную цену: товар на европейском складе не обязательно будет стоить столько же, сколько при прямой отправке из Китая.