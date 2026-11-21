Благодаря отсутствию жёсткой партийной принадлежности главу ЕЦБ рассматривают как потенциальную объединяющую фигуру для центристского и правоцентристского лагеря. Однако аналитики предупреждают: её поддержка пока ограничена преимущественно обеспеченными и образованными избирателями.

Решение Кристин Лагард досрочно покинуть пост президента Европейского центрального банка вновь оживило спекуляции о том, может ли она претендовать на пост первой в истории Франции женщины-президента или сыграть ключевую роль в предвыборной президентской гонке?

Интерес к следующему шагу Лагард велик еще и потому, что бывшая министр не имеет четкой партийной принадлежности, а значит, может рассматриваться как потенциальная объединяющая фигура для разрозненного центристского лагеря. Это особенно важно на фоне глубоко поляризованного политического климата в стране за пять месяцев до президентских выборов.

При этом аналитики предупреждают, что поддержка Лагард по‑прежнему в основном ограничивается образованным "элитарным" электоратом, а ее высокие показатели в опросах общественного мнения отражают скорее отсутствие ориентира у французских правых, чем подлинный энтузиазм по поводу ее возможного участия в президентской гонке.

Так, опрос, опубликованный Politico 11 ноября, показал, что она могла бы выступить наравне с кандидатом-правоцентристом, бывшим премьер-министром Эдуаром Филиппом, который в настоящий момент идет в предвыборной гонке третьим. Когда их по отдельности сравнивали с другими кандидатами в президенты, они набирали соответственно 13.5% и 14%.

Тот же опрос подтвердил, что безоговорочными лидерами предвыборной гонки остаются Марин Ле Пен из ультраправого «Национального объединения» и Жан-Люк Меланшон из ультралевой партии «Непокорённая Франция».

Они набирают примерно 32-34% и 17-19.5% соответственно, согласно опросу, проведенному 18 ноября институтом Ifop-Fiducial. Более умеренные кандидаты, как правого так и левого политического спектра, не имеют такой электоральной поддержки.

Лагард: "Я не думаю, что могу оставаться нейтральной"

До того как возглавить ЕЦБ, Лагард руководила Международным валютным фондом и занимала пост министра экономики Франции в 2007-2011 годах при президенте от классических правых Николя Саркози.

Объявляя о своем решении уйти с поста главы ЕЦБ 29 октября, она заявила, что хочет обрести свободу и "заниматься вопросами, которые не относятся к денежно-кредитной политике".

"Я не думаю, что могу оставаться нейтральной", - сказала она, добавив, что ее интересует истина, которая "очень часто страдает, когда ей противоречат из-за искажений".

При этом до окончания срока действия ее полномочий на посту главы ЕЦБ в феврале 2027 года, всего за два месяца до первого тура выборов во Франции, на нее по‑прежнему распространяется требование политической нейтральности.

Отвечая на вопрос о возможном выдвижении, она заявила Euronews в июле: "Я не являюсь кандидатом, но мне очень важно, чтобы Европа была защищена, чтобы Европа оставалась рамкой, в которой действуют государства-члены, включая Францию".

В августе швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung сообщила, что Лагард во время заседания совета недалеко от Женевы назвали "предполагаемой кандидаткой" на пост руководителя Всемирного экономического форума.

Ссылаясь на анонимные источники, издание утверждает, что Лагард, которая входит в Попечительский совет ВЭФ, поблагодарила коллег по совету за оказанное доверие и сказала, что она "готова служить".

В прошлом месяце она сказала французской газете La Croix, что ее выдвижение "было бы неудачной идеей", отметив: "Есть вопрос жизненной силы, энергии и силы. Есть и неизбежное чувство жертвы при подобном типе обязательства. И мне 70 лет".

Французский центр и правые в поиске ориентира

По словам Бруно Котреса, исследователя института Cevipof и преподавателя Sciences Po Paris, рейтинги Лагард отражают "утрату ориентира у французских правых, а не глубокую приверженность идее Кристин Лагард как президента".

Она может откликнуться на запрос центристских и консервативных избирателей, "которые финансово обеспечены, образованы и обеспокоены государственным долгом", тогда как другая часть избирателей "скорее всего не следила за ее карьерой и в действительности не знает, кто она".

Обширный опыт Лагард в МВФ и ЕЦБ может усилить ее убедительность для части избирателей, но для других, напротив, закрепить образ оторванного от жизни "технократа" - критика, которая преследует и президента Франции Эммануэля Макрона.

Ее высокий статус в международных институтах может обернуться двойственным фактором, учитывая, что "она будет восприниматься как часть элиты, которую общество считает ответственной за нынешнюю экономическую ситуацию", отметил Котрес.

"Она пятнадцать лет живет за границей, работает в престижных международных институтах, где очень хорошо зарабатывает. Возникает вопрос, насколько она способна понять французских избирателей и население", - добавил он.

"Она не отберет голоса у Меланшона или Ле Пен"

В конечном счете выдвижение Лагард не "отберет голоса у Меланшона или Ле Пен". Об этом заявил Euronews профессор политологии Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна Бернар Долез.

Она, вероятно, привлечет избирателей, склонных поддержать центриста Габриэля Атталя и правоцентриста Эдуара Филиппа, которые оба занимали пост премьер-министра при Эммануэле Макроне.

"Задача любого кандидата на этом этапе в центрально-консервативном блоке состоит в том, чтобы выйти за пределы своей существующей базы. Это серьезный вызов, поскольку нынешние кандидаты, включая Глюксмана, Филиппа, Атталя, Ретайо и даже признанных фигур, испытывают трудности с этим", - прокомментировал Долез.

За последнее десятилетие политический ландшафт страны изменился, чему способствовали выборы центриста Эммануэля Макрона в 2017 году, который своей созданной партией расколол традиционные правых и левых.

Пока центральный и консервативный блоки Франции пытаются укрепить свои позиции, они остаются расколотыми по вопросу проведения праймериз для выдвижения единого кандидата. Споры также касаются включения в возможные праймериз политиков с правого края спектра.

Государственный долг остается ключевой темой кампании Учитывая, что она не является официальной кандидаткой и не представила программу, взгляды Лагард пока остаются тайной, за исключением ее проевропейского подхода, а также поддержки бюджетной дисциплины и структурных реформ.

Тем не менее государственный долг Франции и фискальный кризис стали одной из главных тем кампании, в то время как правительство пытается протолкнуть бюджет на 2027 год через разделенный парламент. Предлагаемые меры жесткой экономии вызвали резкую критику со стороны оппозиционных партий и профсоюзов на фоне серьезных социальных волнений.

Это происходит на фоне протестов, начавшихся в средних школах и переросших в более широкое движение, подпитываемое кризисом стоимости жизни и ростом цен на энергоносители, обостренным войной в Иране и закрытием Ормузского пролива.

Бернар Долез подчеркнул, что "экономические руководители внутри страны и за рубежом рассчитывают на появление харизматичной фигуры, которая могла бы стать для них спасителем".

В сентябре Лагард раскритиковала предложение Меланшона списать часть французского долга, находящегося на балансе ЕЦБ, предупредив, что такой шаг нарушил бы положения договоров ЕС и подорвал доверие финансовых рынков.

Возможная победа Ле Пен тревожит рынки, которые опасаются, что ее экономическая политика может усложнить усилия по сокращению государственного долга Франции, повысить стоимость заимствований и создать дополнительную неопределенность в зоне евро.