Почти половина жителей Германии выступает за сокращение или полное прекращение помощи Украине, показал опрос YouGov. При этом результаты других исследований заметно различаются в зависимости от формулировки вопроса.

Почти половина жителей Германии выступает за сокращение или полное прекращение помощи Украине. Об этом свидетельствуют обнародованные в субботу, 21 ноября, результаты нового опроса социологического института YouGov, проведенного по заказу еженедельника Welt am Sonntag.

Согласно исследованию, 25 процентов опрошенных хотят полностью прекратить поддержку Украины, еще 24 процента выступают за ее сокращение. Таким образом, всего 49 процентов респондентов считают необходимым уменьшить объем помощи или полностью отказаться от нее.

При этом 30 процентов опрошенных хотели бы сохранить поддержку на прежнем уровне, а девять процентов выступают за ее увеличение. Еще 11 процентов не определились с ответом.

Методики опросов

Сторонники уменьшения финансовой поддержки или поставок вооружений не обязательно выступают против любой дальнейшей помощи Украине. Установить, действительно ли готовность жителей Германии поддерживать Украину снизилась за последние месяцы, на основании одного опроса нельзя, для этого необходимы предыдущие исследования с аналогичной формулировкой вопроса, отмечает Berliner Zeitung.

О различиях в ответах в зависимости от формулировки вопроса свидетельствуют результаты другого исследования. Согласно опубликованному 10 ноября опросу RTL/ntv Trendbarometer, 53 процента жителей Германии считают правильным обещание правительства ФРГ поддерживать Украину до окончания войны. Против этого выступают 45 процентов опрошенных. Опрос проводил институт Forsa 5 и 6 ноября.

Региональные различия

Опрос YouGov выявил заметные региональные различия. В западной части Германии продолжение поддержки Украины одобрили 55 процентов опрошенных, против высказались 42 процента. В восточной части страны преобладали противники такой политики - 59 процентов. Поддержали ее 36 процентов респондентов.

Различия проявились и между сторонниками политических партий. Среди приверженцев "зеленых" продолжение помощи до конца войны поддержали 85 процентов, среди сторонников блока христианских партий ХДС/ХСС и СДПГ - по 75 процентов. Зато среди сторонников ультраправой АдГ 84 процента выступили против такого обязательства.

О том, насколько сильно политика в отношении Украины разделяет немецкое общество, свидетельствует еще одно исследование. Согласно опубликованному 10 ноября барометру поляризации Технического университета Дрездена, поддержка Украины стала самой поляризующей темой среди 15 изученных политических вопросов.