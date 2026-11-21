Башня создается вокруг ATMA — люксового бренда, который запускает гостиничный оператор Aman Group. Если здание построят на заявленной высоте, оно превзойдет нынешнего городского рекордсмена и сравняется по высоте со строящимся Waldorf Astoria Hotel & Residences Miami, сообщает Dezeen.

Детали проекта и участие Джоковича

В небоскребе разместят отель, жилые апартаменты и клуб. По словам представителей Aman Group, «передовые оздоровительные программы и спортивные сооружения мирового уровня» будут разрабатываться при участии сербского теннисиста Новака Джоковича, который выступает партнером нового бренда. В компании поясняют: «Монолитная архитектура сочетается с биоморфным дизайном, мебель естественным образом повторяет формы человеческого тела, а атмосфера чутко подстраивается под циркадные ритмы жильцов и гостей».

Проект башни представляет собой ребристую конструкцию с террасами и балконами, которые расположены вокруг центральной пустоты, идущей от крыши до подиума. Небоскреб планируют возвести в районе Брикелл. По словам представителей Aman Group, панорамные окна от пола до потолка соединят футуристическую архитектуру с видом на залив. На верхних этажах предусмотрены специальные выступы — чтобы из пентхаусов открывался более широкий обзор.

Элитное жилье и оздоровительный центр

В небоскребе появятся премиальные квартиры, пентхаусы и крупный спа-центр площадью 11 000 м².

Ведущим дизайнером интерьеров выбрана торонтская студия Studio Paolo Ferrari, специализирующаяся на интерьерном дизайне. В здании будут квартиры с одной, двумя, тремя, четырьмя и пятью спальнями, а на верхних этажах — пентхаусы с шестью спальнями.

«ATMA Miami станет воплощением того, чего можно достичь в сфере элитного жилья», — заявил теннисист.

SHoP Architects уже имеет опыт в строительстве сверхвысоких элитных жилых комплексов. Бюро спроектировало самый узкий сверхвысокий небоскреб Нью-Йорка с одноэтажными квартирами на «Аллее миллиардеров», а также Бруклинскую башню — самое высокое здание в этом районе.