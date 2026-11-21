Российские войска изменили тактику ведения наступательных операций в Украине. Масштабные штурмы давно остались в прошлом, и теперь россияне пытаются "просачиваться" вглубь украинской обороны. При этом целью становится не столько установление контроля над территорией, сколько попытка спровоцировать украинские контратаки, чтобы затем уничтожить дронами как можно больше украинских штурмовиков. Об этом на платформе X пишет OSINT-аналитик под ником Monstas.

"Россияне изменили тактику инфильтрации во время катастрофической летней кампании, чтобы догнать карты, которыми они руководствуются. К середине октября российские карты показывали, что в этом году они захватили в пять раз больше территории, чем [показывает] DeepState", – пишет аналитик

По его словам, еще недавно россияне пытались активно обороняться во время украинских контратак, но теперь их небольшие пехотные группы просто проникают как можно дальше вглубь украинских позиций, избегая любого огневого контакта. Monstas называет такую модель "пассивно-агрессивным наступлением": оккупанты пытаются максимально рассредоточиться, закрепиться на местности и выживать как можно дольше, провоцируя украинских военных самостоятельно атаковать их.

Важную роль в этой тактике играют беспилотники. Из-за их эффективности традиционные штурмовые группы стали слишком затратными для обеих сторон, поэтому россияне отдают предпочтение небольшим подразделениям, которые пытаются скрываться. В то же время украинские дроны также активно выявляют и уничтожают такие группы.

"Это интересная стратегия, которая создает невероятно глубокие серые зоны на российских картах, за которыми не стоит реального контроля над территорией", – заключает автор.

Monstas также ставит под сомнение конечную эффективность такого подхода, однако подчеркивает, что он требует нестандартного мышления и полного пренебрежения к человеческой жизни.