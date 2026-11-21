На аукционе в Великобритании продадут бриллиантовое кольцо одной из самых известных пассажирок «Титаника», который затонул в водах Атлантического океана в апреле 1912 года. Об этом пишет The Independent.

«Ожидается, что бриллиантовое кольцо, которое носила одна из самых известных выживших при крушении „Титаника“, продадут на аукционе за сумму до 80 тысяч фунтов стерлингов», — говорится в материале.

Кольцо принадлежало британскому модельеру леди Люси Дафф Гордон. По данным издания, украшение известно в ее семье как «кольцо Титаника» и передавалось по наследству. Аукцион пройдет сегодня, 21 ноября.

Леди Дафф Гордон путешествовала на «Титанике» вместе с мужем. Они были пассажирами первого класса и спаслись вместе с 10 другими людьми на шлюпке, рассчитанной на 40 человек. Впоследствии появились слухи о том, что супруги подкупили экипаж и покинули место крушения.