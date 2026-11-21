В субботу в 9:35 в координационный центр эстонского Департамента полиции и погранохраны (PPA) по спасению на море и в воздухе поступило сообщение о том, что на российском сухогрузе «Sparta II», находящемся в Финском заливе, возник пожар, а на борту гремят взрывы.

Представитель PPA Андрес Тийк сообщил, что эстонской стороне известно об инциденте с российским судном в Финском заливе.

«Мы следим за ситуацией в сотрудничестве с финскими коллегами. Мы отреагируем в том случае, если Россия обратится за международной помощью», — отметил Тийк.

В начале инцидента судно находилось в 11 милях к северу от острова Вайндлоо на международном морском пути, в зоне ответственности морского спасательного центра Санкт-Петербурга. Около 10 часов утра судно выдрейфовало из экономической зоны Эстонии.

В свою очередь, российские СМИ пишут, что в нейтральных водах Финского залива произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в Калининград, с применением двух беспилотников.

В настоящее время производится эвакуация экипажа. Последствия удара по судну уточняются.

Название судна не приводится.

Сообщение об атаке на судно появилось на фоне налета беспилотников Вооруженных сил Украины на Ленобласть.