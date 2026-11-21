В субботу в 9:35 в координационный центр эстонского Департамента полиции и погранохраны (PPA) по спасению на море и в воздухе поступило сообщение о том, что на российском сухогрузе «Sparta II», находящемся в Финском заливе, возник пожар, а на борту гремят взрывы.
Представитель PPA Андрес Тийк сообщил, что эстонской стороне известно об инциденте с российским судном в Финском заливе.
«Мы следим за ситуацией в сотрудничестве с финскими коллегами. Мы отреагируем в том случае, если Россия обратится за международной помощью», — отметил Тийк.
В начале инцидента судно находилось в 11 милях к северу от острова Вайндлоо на международном морском пути, в зоне ответственности морского спасательного центра Санкт-Петербурга. Около 10 часов утра судно выдрейфовало из экономической зоны Эстонии.
В свою очередь, российские СМИ пишут, что в нейтральных водах Финского залива произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в Калининград, с применением двух беспилотников.
В настоящее время производится эвакуация экипажа. Последствия удара по судну уточняются.
Название судна не приводится.
Сообщение об атаке на судно появилось на фоне налета беспилотников Вооруженных сил Украины на Ленобласть.
Оставить комментарий(1)