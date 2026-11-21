Президент Владимир Зеленский заявил, что различные страны Евросоюза смогут участвовать в подготовке переговоров с Украиной, Россией и США, хотя непосредственно на них будут присутствовать восемь представителей.

Детали: По словам президента, участники переговоров от Европы — страны E5 (Франция, Италия, Великобритания, Польша и Германия), Евросовет, Еврокомиссия и НАТО — будут представлять общую адженду (план переговоров), которую предварительно разработают совместно со всеми вовлеченными странами ЕС и Украиной.

Прямая речь: "Наши сильные партнеры, например страны Балтии, все они будут вместе обсуждать адженду в тесном сотрудничестве с Украиной. А затем уже избранные представители будут представлять общую европейскую адженду. Я считаю, что участие Европы является правильным, ведь мы — часть ЕС в будущем. Война продолжается в Украине и в Европе, следовательно, Европа должна быть там".

Детали: США поддерживают участие Европы в переговорах, сказал Зеленский. Россия тоже не против — по крайней мере, по словам президента, так сообщают Соединённые Штаты.

Предыстория:

После заседания "Коалиции желающих" Зеленский заявил о решении, согласно которому Европа будет участвовать в переговорах с Россией о прекращении войны.

А американские партнеры предлагают провести трехстороннюю встречу Украины, России и США ещё до Рождества.