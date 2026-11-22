Украинские дроны впервые атаковали военные объекты на территории Калининградской области – российского эксклава на Балтике, с трех сторон окруженного территорией стран ЕС и НАТО.

Сначала местные власти сообщили о "подозрительном объекте", движущемся со стороны Литвы. Параллельно в регионе сработали сирены воздушной тревоги.

Украинский OSINT-канал Exilenova+ со ссылкой на многочисленные публикации местных жителей в соцсетях пишет, что в городе Балтийск, где расположена главная база Балтийского флота РФ, вчера работала ПВО и были слышны взрывы.

К такому же выводу приходят и другие украинские OSINT-аналитики.

"В Балтийске Калининградской области зафиксирована работа российской ПВО, что подтверждается геолокацией. По предварительной информации, беспилотники направлялись в этом направлении еще с утра, когда их замечали над Финским заливом. Вероятно, под атакой находится портовая инфраструктура Балтийска", – пишет канал Dnipro Osint Гарбуз.

Война на Балтике

Как писал УНИАН, ранее украинские дроны уже атаковали российские военные корабли в ремонтных доках Санкт-Петербурга, а также в Финском заливе – восточной части Балтийского моря между Эстонией и Финляндией.

Кроме того, сегодня губернатор Ленинградской области пожаловался на еще один массированный налет БПЛА на регион. После этого появилось сообщение, что в Финском заливе дроны атаковали сухогруз, перевозивший оружие для российской армии.