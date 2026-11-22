Глава МИД Литвы Кястутис Будрис опроверг утверждения о причастности Литвы к атаке беспилотников в Калининградской области России в субботу. Об этом он написал в X.

Будрис подчеркнул, что Литва никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для атак на цели на территории Российской Федерации.

"МИД Литвы категорически опровергает ложные утверждения, распространяемые в социальных сетях, о якобы причастности Литвы к атаке беспилотника на Калининградскую область Российской Федерации", – написал он.

"Республика Литва никогда не давала разрешения на использование своего воздушного пространства для атак на цели на территории Российской Федерации, в том числе и в данном случае", – добавил литовский министр.

. @LithuaniaMFA categorically rejects false claims circulating on social media regarding #Lithuania’s alleged involvement in the drone attack against the Kaliningrad region of the Russian Federation. The Republic of Lithuania has never authorized the use of its airspace for attacks against targets in the Russian Federation, including in the present case. — Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) November 21, 2026

Как сообщал bb.lv, в субботу, 21 ноября, появилась информация о воздушной тревоге в Калининградской области. В некоторых сообщениях утверждалось, что подозрительный беспилотник якобы приближался к российскому региону со стороны Литвы.

ВВС Литвы при этом заявили, что не фиксировали ни одного беспилотника.