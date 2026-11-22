Бундесвер перебросит танки для участия в учениях в Литве по железной дороге вместо проезда через территорию Польши, чтобы не провоцировать Россию, утверждает таблоид Bild.

Вместо самостоятельного проезда военной техники через территорию Польши бундесвер перебросит свои танки в Литву для участия в учениях "Grand Eagle 26" по железной дороге, пишет таблоид Bild со ссылкой на "источники в силовых структурах".

По данным собеседников газеты, такое решение было принято, чтобы не провоцировать Россию. "Снимки немецких танков, движущихся в направлении Балтии вблизи границы с Беларусью, стали бы пропагандистским подарком для Путина", - предположили собеседники Bild.

Министерство обороны ФРГ в ответ на запрос журналистов пояснило, что "смена вида транспортировки не является чем-то необычным и должна отрабатываться, поскольку она должна быть возможна и в случае реальной угрозы".

Учения "Grand Eagle 26" и "Freedom Shield 26 II"

Агентство Reuters ранее сообщало, что в рамках учений бундесвер перебрасывал через Польшу более 2000 военнослужащих, а также около 50 гусеничных и 650 колесных машин. Bild, в свою очередь, пишет об участии в учениях примерно 1800 военных и более 750 единиц техники.

Параллельно 45-я танковая бригада бундесвера проводит учения "Freedom Shield 26 II". Совокупно в обоих маневрах в Литве задействовано более 6000 военнослужащих, передает "Немецкая волна".