В рассекреченных документах Пентагона обнаружилось необычное свидетельство: жители американского штата Юта утверждали, что видели гигантское крылатое существо, напоминающее доисторического птеродактиля. История получила новую волну внимания после появления загадочных видеозаписей на границе США и Мексики, сообщает Daily Mail.

В октябре 2026 года американское военное ведомство обнародовало очередную партию материалов, посвящённых неопознанным аномальным явлениям. Среди них оказался отчёт 2010 года о расследовании странных происшествий на ранчо в штате Юта.

Согласно документу, несколько очевидцев рассказали о встрече с огромным чёрным существом, которое пролетело прямо над их головами, когда они возвращались с баскетбольного матча.

По словам свидетелей, у неизвестной птицы был массивный клюв, а размерами она напоминала внедорожник. Размах крыльев оценивался примерно в 3,6 метра, а длина головы вместе с клювом могла достигать почти метра.

Когда существо приземлилось напротив дома, перепуганные очевидцы бросились бежать. Они опасались, что гигантская птица способна схватить человека и унести его.

Ранчо, где происходят странные вещи

История фигурировала в материалах расследования, связанного со знаменитым ранчо Скинуокер в штате Юта. Это место давно привлекает внимание исследователей НЛО и любителей паранормальных явлений.

В отчётах упоминались не только гигантские птицы, но и загадочные существа с собачьими головами, необъяснимые огни и странные тени.

Впрочем, некоторые находки получили вполне земное объяснение. Например, анализ обнаруженных на территории образцов шерсти показал, что они принадлежали обычным собакам и енотам.

«Птеродактиль» появился и на границе с Мексикой

Интерес к старому документу усилился после распространения в интернете видеозаписей, якобы сделанных возле мексиканского города Сьюдад-Хуарес.

На кадрах можно увидеть тёмный крылатый силуэт, напоминающий огромную доисторическую рептилию. Видео распространил известный исследователь НЛО Хайме Мауссан.

Сначала он предположил, что на записи запечатлён птеродактиль, однако позднее заявил, что существо больше похоже на птеранодона — другого представителя древних летающих рептилий.

Впрочем, достоверность записей сразу вызвала сомнения.

Представитель службы гражданской защиты Сьюдад-Хуареса Серхио Родригес назвал предположения о появлении доисторического животного необоснованными. По его мнению, ролики представляют собой цифровое развлечение, не имеющее отношения к реальности.

Мексиканский телеканал TV Azteca также сообщил о версии, согласно которой за загадочного монстра могли принять крупную голубую цаплю.

Что показала проверка?

Специализирующийся на проверке фактов портал Snopes изучил один из вирусных роликов и пришёл к выводу, что он был создан с помощью искусственного интеллекта.

Одной из характерных деталей оказались искажённые, практически нечитаемые надписи на вывеске здания — типичный признак сгенерированного изображения.

Учёные напоминают, что птерозавры, к которым относились птеродактили и птеранодоны, исчезли около 66 миллионов лет назад. В отличие от современных птиц, их крылья состояли из кожистых перепонок, поддерживаемых сильно удлинённым пальцем.

Таким образом, появление старого отчёта Пентагона не доказывает существование доисторических существ в наши дни. Рассекреченные документы лишь подтверждают, что подобные рассказы действительно были зафиксированы в материалах расследования.

А загадочная история о гигантской птице пока остаётся свидетельством очевидцев, не получившим научного подтверждения.