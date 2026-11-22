Около двадцати груженых нефтью иранских танкеров сосредоточились у острова Харг в Персидском заливе и могут отправиться в Китай вопреки морской блокаде со стороны США.

Около 20 нефтяных танкеров собрались у иранского острова Харг в Персидском заливе, причем большинство этих судов уже загружены топливом. По имеющейся информации, Тегеран рассматривает возможность отправки флотилии в Китай, несмотря на действующую американскую морскую блокаду.

При этом аналитическая компания Kpler, которая отслеживает морские перевозки, пока зафиксировала движение только одного танкера и не подтверждает принятие официального решения об отправке всей группы судов. Об этом сообщили профильные СМИ со ссылкой на данные мониторинга.

Информационное агентство Fars, связанное с Корпусом стражей исламской революции, предложило направить группу танкеров в Китай и предупредило Вашингтон о серьезных последствиях при попытке перехватить суда.

В сообщении агентства утверждается, что любое нападение на иранские корабли приведет к ответным ударам по нефтяным объектам Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара. Официальный Тегеран также подтверждает намерение вернуть свое сырье на мировой рынок.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул решимость властей добиться возобновления поставок топлива за рубеж. "Мы прилагаем все усилия для экспорта нефти и продолжаем переговоры. Блокада должна быть прорвана", - сказал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Американская морская блокада против иранского экспорта действует с 14 июля. По оценкам аналитиков компании Kpler, в акватории Персидского залива остаются заблокированными около 43 миллионов баррелей иранской нефти.

Если Тегерану не удастся возобновить морские перевозки в ближайшее время, уже к середине декабря страна рискует потерять значительную часть своих валютных доходов от продажи сырья.