Инцидент, по данным итальянских СМИ, произошел во время встречи в Берлине 19 ноября. Сам Сальвини потребовал публичных извинений от Киева и пригрозил выступить против продления военной помощи Украине.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично выразила президенту Украины Владимиру Зеленскому протест из-за включения вице-премьера Италии Маттео Сальвини в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщают итальянские издания La Stampa и Il Fatto Quotidiano.

По данным СМИ, разговор состоялся 19 ноября во время встречи политиков в Берлине на саммите "коалиции желающих". Мелони заявила Зеленскому, что считает произошедшее неприемлемым не только в отношении Сальвини, но и всех итальянцев.

"Владимир, это неприемлемо как для Сальвини, так и для всех итальянцев", - приводит слова итальянского премьера пресса.

Сам Маттео Сальвини потребовал от Зеленского публичных извинений и пригрозил выступить против продления военной помощи Украине, если Киев не отреагирует на ситуацию.

"Мы отправляем им помощь, а они так с нами обращаются?" - заявил итальянский вице-премьер, сообщает Corriere della Sera.

Сальвини также призвал украинские власти закрыть сайт "Миротворец", обвинив его в публикации политических списков людей, которых ресурс считает противниками Украины.

В ответ посольство Украины в Италии заявило, что "Миротворец" не является государственным ресурсом и не представляет официальную позицию Киева. В дипломатическом представительстве подчеркнули, что опубликованные на сайте сведения не отражают решений или позиции украинских государственных органов.

Несмотря на это, Сальвини продолжил настаивать на необходимости закрытия ресурса.

Скандал возник на фоне другого дипломатического разногласия между Киевом и Римом. Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни поручил итальянскому послу в Украине запросить у украинских властей разъяснения после включения в базу "Миротворца" восьми депутатов Европарламента от итальянского движения "Пять звезд".

В итальянском МИД подчеркнули необходимость соблюдения свободы выражения мнений и политического плюрализма, одновременно подтвердив намерение Италии продолжать поддержку Украины.

Таким образом, ситуация вокруг публикаций на "Миротворце" стала причиной дипломатического напряжения между Киевом и Римом и вызвала дискуссию в Италии о дальнейшем предоставлении военной помощи Украине.