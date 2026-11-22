Американский миллиардер Ларри Эллисон, сооснователь технологической корпорации Oracle, всего за полгода лишился более половины своего состояния. Еще летом он занимал второе место среди богатейших людей планеты, а теперь стремительно опускается в мировом рейтинге миллиардеров.

Как сообщает Forbes, состояние Эллисона сократилось с 296,6 миллиарда долларов в июне до 140,8 миллиарда в ноябре. Таким образом, за несколько месяцев бизнесмен потерял около 156 миллиардов долларов.

Особенно болезненным оказался последний квартал, за который капитал предпринимателя уменьшился примерно на 40 миллиардов долларов. Причем только с вечера четверга его состояние сократилось еще на 7,9 миллиарда.

Из лидеров рейтинга — на несколько позиций вниз

Еще три месяца назад Эллисон занимал восьмое место в списке богатейших людей мира с состоянием 192,6 миллиарда долларов. Теперь он опустился еще на три строчки.

Американского предпринимателя обогнали наследники торговой империи Walmart Роб и Джим Уолтоны, а также основатель корпорации Inditex, которой принадлежит бренд Zara, Амансио Ортега.

Столь стремительное сокращение капитала связано прежде всего с падением стоимости акций Oracle, составляющих значительную часть состояния миллиардера.

Искусственный интеллект оказался слишком дорогим?

В пятницу акции Oracle подешевели на 7,5%, опустившись примерно до 102 долларов за бумагу. Это минимальный уровень с января 2024 года.

С начала 2026 года ценные бумаги компании потеряли уже 47% своей стоимости.

Одной из главных причин падения аналитики называют огромные расходы Oracle на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта.

Компания активно вкладывает средства в строительство мощных центров обработки данных, необходимых для работы современных ИИ-систем. Однако масштабные инвестиции создают серьезную финансовую нагрузку.

По приведенным данным, отрицательный денежный поток Oracle за 2026 финансовый год достиг 23,7 миллиарда долларов.

Инвесторы опасаются, что колоссальные вложения в искусственный интеллект могут окупиться значительно позже, чем рассчитывалось первоначально.

В результате падение биржевой стоимости Oracle отражается и на личном состоянии ее сооснователя.

При этом речь идет не о потере миллиардов наличными: состояние Эллисона оценивается главным образом по рыночной стоимости принадлежащих ему активов. Если акции Oracle вновь начнут дорожать, его капитал также может быстро увеличиться.