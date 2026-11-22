Представители 32 стран НАТО в понедельник, 23 ноября, обсудят очередное нарушение воздушного пространства Польши со стороны России. Об этом в воскресенье сообщили представители Североатлантического альянса, передают агентства DPA и AFP.

Ранее власти Польши сообщили, что в пятницу, 20 ноября, во время российских ударов по Украине в воздушное пространство страны проникли три объекта, которые затем упали на юго-востоке Польши.

В воскресенье прокуратура Люблина сообщила, что анализ обнаруженных обломков позволил установить: все три объекта являлись российскими крылатыми ракетами Х-101.

По данным прокуратуры, все ракеты были произведены в четвёртом квартале 2026 года в подмосковной Дубне.

Первоначально польские власти предполагали, что речь идёт о двух ракетах и одном реактивном беспилотнике.

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил Москву в преднамеренной провокации. Инцидент произошёл на фоне проходящих в стране военных учений «коалиции желающих», поддерживающей Украину. В манёврах участвуют около 2800 военнослужащих из 11 государств.