Поиски медведя, замеченного сегодня в Тарту, в 180 км от латвийской границы, до сих пор не принесли результатов, и, по оценке полиции, животное могло вернуться в свою естественную среду обитания.

«За последние часы в поисках медведя не произошло существенных сдвигов. Полиция продолжает мониторинг района, задействовав умеренные ресурсы, в том числе патрули и дрон. По текущей оценке, животное, скорее всего, вернулось в свою естественную среду обитания», — сообщили в полиции.

Первоначально медведя заметили на берегу реки Эмайыги, на участке между улицей Каупмехе и Ропка теэ, откуда животное направилось в сторону Ихасте.

Для жителей Латвии эта история тоже представляет интерес: бурые медведи обитают по обе стороны латвийско-эстонской границы, а их появление вблизи населенных пунктов напоминает о необходимости соблюдать осторожность при встречах с дикими животными.