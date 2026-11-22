Президент Грузии Михаил Кавелашвили принял решение о помиловании 232 осужденных в честь Дня Святого Георгия, известного как «Гиоргоба». Информацию об этом распространила администрация главы государства.

Согласно заявлению президентской администрации, помилование приурочено к празднику «Гиоргоба» и затронуло 232 человека.

Из них 216 являются заключенными, отбывающими наказание в местах лишения свободы, а еще 16 человек осуждены к наказаниям, не связанным с заключением.

День святого Георгия, или «Гиоргоба», отмечается в Грузии 23 ноября и считается одним из наиболее почитаемых религиозных праздников в стране. Этот день имеет статус государственного праздника и является официальным выходным.