В российском приграничном городе Ивангород в большом количестве собираются люди с чемоданами, рюкзаками и пластиковыми пакетами. Их цель - успеть пересечь границу с Эстонией до того, как с первого декабря эта балтийская страна закроет все пограничные переходы с Россией, делится наблюдениями Euronews.

Эстония, член НАТО и Европейского союза, объявила 20 ноября, что с 1 декабря полностью приостановит пересечение границы с Россией через все пять автомобильных пунктов пропуска. Ограничение коснётся не только автомобилей, но и пешеходов: в частности, больше нельзя будет перейти границу пешком в Нарве, где такой переход до сих пор сохранялся.

Мера вводится на шесть месяцев, после чего правительство оценит ситуацию с безопасностью и решит, продлевать ли ограничения или пересматривать их.

Почему Эстония закрывает границу?

Решение было принято после попытки поджога помещений эстонского производителя беспилотников Threod Systems в Виймси, к северу от Таллина, 14 ноября.

По данным эстонской Службы внутренней безопасности, за попыткой нападения стоит военная разведка России - ГРУ. Были задержаны восемь граждан Латвии, следствие предполагает, что их завербовали для проведения операции. Сотрудникам службы безопасности компании удалось вмешаться до того, как был нанесен значительный ущерб.

Эстонские власти описали этот инцидент как часть более широкой серии диверсий и враждебной деятельности против страны и других европейских государств. Правительство заявило, что закрытие границы осложнит работу российских спецслужб по вербовке и воздействию на людей, а также поможет предотвратить обход санкций.

Москва отвергла обвинения. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти утверждения необоснованными, а представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Эстонию в нарушении прав российских граждан и пригрозила политическими и дипломатическими ответными мерами.

Захарова также сравнила планируемое закрытие с возведением нового железного занавеса.

Семьи, разделённые границей

Для жителей приграничного региона это решение выходит за рамки вопросов безопасности.

Нарва, эстонский город с населением более 50 000 человек, значительная часть из которых русскоязычные, расположен прямо напротив Ивангорода на другом берегу реки Нарва. Два города давно связаны семейными, социальными и экономическими отношениями, у многих жителей есть родственники по обе стороны границы.

Этот пункт пропуска был также популярен у жителей из других европейских стран, направлявшихся в Санкт-Петербург.

Россия прекратила движение автотранспорта через пункт пропуска Нарва в феврале 2024 года, однако пешеходы продолжали пересекать границу.

Мэр Нарвы Яан Тоотс призвал правительство Эстонии предусмотреть гуманитарные исключения для жителей, которым необходимо навещать пожилых родственников, присутствовать на похоронах или решать другие неотложные семейные дела. Он также предупредил о возможных экономических последствиях для города, включая потенциальные потери для местных гостиниц, ресторанов и бизнеса.

Ожидается, что закрытие границы скажется и на занятости в регионе, где среди местных работников есть пограничники и сотрудники таможни.

Пересечения границы уже резко сократились

Количество людей, путешествующих между Эстонией и Россией, уже значительно сократилось с начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

По данным эстонского общественного вещателя ERR, ежегодное число пересечений границы снизилось с более чем четырех миллионов до 2022 года до около 760 000 в 2026 году. Из них примерно 447 000 пришлись на пункт пропуска Нарва-Ивангород, согласно цифрам, приведенным AFP.

Как сообщило агентство Reuters, граждане России совершили 307 000 пересечений в этом году, на граждан Эстонии пришлось 175 000, а владельцы финских паспортов пересекали границу 54 000 раз.

Запланированные ограничения будут действовать на всех пяти автомобильных пунктах пропуска: Narva-1, Narva-2, Koidula, Luhamaa и Saatse. Железнодорожные грузоперевозки продолжатся с учетом действующих ограничений и таможенного контроля.

Путешественникам придется пользоваться альтернативными маршрутами через соседние страны, прежде всего через Латвию, при этом поездки, вероятно, станут более длительными и дорогостоящими.

На данный момент закрытие планируется на шесть месяцев, а не бессрочно. Правительство Эстонии заявляет, что пересмотрит меру по истечении этого срока в зависимости от ситуации с безопасностью.