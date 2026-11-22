Авиакомпания Iraqi Airways выставила на продажу два самолета Boeing 747, которые когда-то входили в авиапарк бывшего иракского диктатора Саддама Хусейна.

Лайнеры были выпущены в 1982 году и уже более 30 лет простаивают в аэропорту Туниса. Самолеты оцениваются примерно в $900 тыс. каждый. Как пишет издание Stern, необычное предложение может заинтересовать коллекционеров и любителей авиации.

Отмечается, что оба лайнера переправили в Тунис в августе 1990 года, после вторжения Ирака в Кувейт. Иракские власти решили вывезти самолеты из страны, чтобы защитить их от возможных ударов во время войны в Персидском заливе.

После окончания боевых действий воздушные суда не вернулись в Ирак, поскольку этому помешали международные санкции и нерешенные финансовые вопросы.

Чем интересны самолеты иракского диктатора

Один из самолетов представляет особый интерес для авиационных энтузиастов. Это Boeing 747SP – укороченная версия знаменитого широкофюзеляжного лайнера, разработанная для полетов на большие расстояния. Всего было выпущено 45 таких самолетов, поэтому модель считается редкой.

Сколько стоят самолеты

Iraqi Airways принимает заявки на покупку каждого лайнера отдельно или сразу обоих самолетов.

Ориентировочная стоимость одного Boeing 747 составляет $900 тыс. Общая цена двух самолетов с учетом сервисного сбора достигает $1,84 млн.

При этом покупателю придется самому оплатить перегон самолетов, таможенное оформление и другие сопутствующие расходы.

Лайнеры продаются в их нынешнем местоположении и техническом состоянии. Продавец не предоставляет гарантий исправности и не берет на себя обязательств по техническому обслуживанию.

Как пройдет продажа

Аукцион планируется провести с 21 декабря 2026 года по 5 января 2027 года. Его организует профильная комиссия при посольстве Ирака в Тунисе.

Для участия нужно подать заявку лично, в электронном виде или через WhatsApp, а также внести обеспечительный взнос в размере 20% от оценочной стоимости самолета – около $180 тыс. за каждый лайнер.