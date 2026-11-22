Президент США Дональд Трамп вновь назвал Владимира Путина своим другом и опубликовал совместное фото. Эти слова вызвали критику не только со стороны демократов, но и ряда республиканцев.

Президент США Дональд Трамп, несмотря на серьезную критику внутри страны, вновь назвал российского лидера Владимира Путина своим "другом". В своей соцсети Truth Social Трамп в субботу, 21 ноября, опубликовал фотографию их рукопожатия. Снимок сопровожден словами: "Мой друг".

Поведение Трампа во время встречи на высшем уровне в китайском Шэньчжэне на этой неделе вызвало резкую критику. Тогда республиканец назвал главу Кремля другом и тепло его поприветствовал.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что Путин похитил десятки тысяч детей, убил десятки тысяч мирных жителей и незаконно удерживал американцев в заключении. "И его Дональд Трамп считает другом", - отметил Шумер.

Республиканцы критикуют отношение Трампа к Путину

Некоторые представители Республиканской партии также дистанцировались от высказываний президента. Сенатор от штата Индиана Джим Бэнкс призвал Трампа проявлять жесткость по отношению к враждебным государствам. "Президент знает, что Китай и Россия не являются нашими друзьями", - заявил он. Сенатор от Флориды Рик Скотт, комментируя слова Трампа, назвал Путина "негодяем".

На пресс-конференции в Белом доме 20 ноября Трамп вновь подчеркнул, что у него "фантастические отношения" с Путиным, несмотря на продолжающуюся почти пять лет российскую агрессивную войну против Украины.

Отвечая на вопрос, считает ли он Путина также другом Америки, президент США уклонился от прямого ответа. По его словам, он не может ничего сказать о том, что касается Америки.