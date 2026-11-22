Атака на российский портовый город Балтийск в Калининградской области, где расположена главная военно-морская база Балтийского флота РФ, могла быть провокацией, однако, скорее всего, удары все же были нанесены.

Об этом в эфире Radio NV заявил капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004–2020 годах Андрей Рыженко. Он добавил, что в эту схему могут вписываться и удары морскими дронами по российскому судну "Sparta II" в восточной части Финского залива, которое получило повреждения.

По его словам, сейчас нет точной информации об ударах по Балтийску.

Рыженко отметил, что если атака на базу действительно имела место, то она стала первой с 2022 года.

"Это может быть провокация, но, скорее всего, какой-то фактор удара всё же там был. Удар по судну "Sparta II", которое с 2022 года многое сделало в пользу врага, а во-вторых – удар по главной базе Балтийского флота, где базируются корабли, представляющие основную угрозу морским силам НАТО, и эти суда РФ задействуются для сопровождения танкеров теневого флота государства-агрессора и подозрительных действий в этом районе", – отметил он.

Рыженко подчеркнул, что такой удар – это очень серьезный сигнал для РФ, поскольку Балтийское море для нее чрезвычайно важно, в частности, с экономической точки зрения.

Риженко выразил сомнение, что удар по судну был нанесен с территории Украины, поскольку речь идет о "достаточно значительной дальности". Он предположил, что удар по "Sparta II" был нанесен морскими дронами. По его словам, это известное Украине судно, которое в 2022 году курсировало между российским портом Новороссийск и сирийским портом Тартус, то есть так называемый "Сирийский экспресс":

"Именно оно тогда доставило из Сирии ракеты для системы С-300, которыми РФ наносила удары по территории Украины. После этого судно попало под санкции США".

По его словам, затем Россия отправила его подальше, чтобы защитить от украинских морских дронов. Он подчеркнул, что судно находилось за пределами территориальных вод Финляндии, но после поражения начало направляться к побережью этой страны, и финны направили туда спасательное судно. Эксперт отмечает, что, если на его борту находится нелегальный груз, то может произойти и арест судна.

При этом Рыженко не может сказать, как туда были заброшены дроны, но, скорее всего, они управлялись локально.

"Что касается удара по базе в Балтийске, то она является самой мощной на Балтийском флоте. Там сосредоточены новейшие корабли РФ, находится 120-я дивизия морской пехоты – довольно серьёзная группировка, расположен мощный судоремонтный завод. Также там находится 128-я бригада надводных кораблей, в состав которой входит один эсминец "Неустрашимый". На базе находится один эсминец 956-го советского проекта с ракетами "Москит" и 4 новых корвета, которые недавно поступили на Балтийский флот. А еще есть 71-я бригада десантных кораблей – мощное соединение – и 36-я бригада ракетных кораблей, в состав которой входят корветы – носители ракет "Калибр". То есть это ударный кулак Балтийского флота", – подчеркнул Рыженко.

Атака на Калининградскую область

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис опроверг причастность к атаке беспилотников на Калининградскую область, в частности на город Балтийск, где расположена военно-морская база российского Балтийского флота.

МИД Литвы категорически отверг "ложные утверждения", распространяемые в социальных сетях, о возможной причастности Литвы к атаке беспилотников на Калининградскую область Российской Федерации.

Речь идет о ситуации, когда 21 ноября в Калининградской области РФ впервые с начала полномасштабной войны сообщили о возможной атаке беспилотников.

В регионе объявили воздушную тревогу, жители нескольких городов сообщали о сиренах и взрывах. По данным украинских OSINT-каналов, в портовом городе Балтийске, где расположена главная база Балтийского флота РФ, работала российская ПВО.

В регионе объявили воздушную тревогу, жители нескольких городов сообщали о сиренах и взрывах. По данным украинских OSINT-каналов, в портовом городе Балтийске, где расположена главная база Балтийского флота РФ, работала российская ПВО.