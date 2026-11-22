Предположительно, под удар мог попасть российский корвет «Меркурий».

В результате происшествия есть пострадавшие, погибших нет, пишет Reuters со ссылкой на два источника в медицинской среде. Власти Ливии заявили, что жители Бенгази не пострадали.

По сведениям Associated Press со ссылкой на ливийских военных: не менее четырёх беспилотников были перехвачены; два беспилотника достигли цели; корабль получил серьёзные повреждения

В свою очередь аналитики Naval News считают, что корабль, вероятнее всего, уничтожен. Пока не установлено, затонул ли он или полностью выгорел, оставаясь на плаву.

Корвет относится к проекту 20380 («Стерегущий»). Его приняли в состав российского Черноморского флота в мае 2023 года. Однако из-за войны и ограничений на проход военных кораблей через турецкие проливы он действовал с баз Северного флота в Арктике.

По данным Naval News, «Меркурий» сопровождал российские транспортные суда, перевозившие военные экспортные грузы. В Бенгази корабль остановился для дозаправки и пополнения запасов.

Ни Украина, ни какая-либо другая сторона официально не взяли ответственность за произошедшее.

Официальная реакция

Правительство Восточной Ливии подтвердило, что в порту около города Бенгази произошел взрыв на российском военном корабле. Вероятной причиной взрыва называют атаку безэкипажных катеров.

Правительство Ливии назвало атаку на российский военный корабль в Бенгази «посягательством на национальный суверенитет и вопиющим нарушением безопасности порта и безопасности морского судоходства».

Правительство заявило, что проведет совместное с российскими властями расследование взрыва на корабле, сообщает Bloomberg.

«Ливия не является участницей войны между Россией и Украиной, равно как и какого-либо вооруженного конфликта за пределами своих границ. Ее законные отношения и соглашения с дружественными странами являются вопросом суверенной прерогативы, и ни одна сторона не имеет права вмешиваться в них или использовать их в качестве предлога для нанесения ударов по ливийской территории, портам или интересам», - заявило правительство восточной Ливии.