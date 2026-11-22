В Соединенных Штатах Америки предъявлены обвинения четырнадцати лицам, подозреваемым в совершении краж из грузовых поездов на общую сумму, превышающую 22 миллиона долларов.

Согласно информации, распространенной агентством Associated Press, преступная группа осуществила более тридцати ограблений подвижного состава. Предметом хищений стали такие товары, как обувь известных марок, электроинструменты и другая продукция, импортируемая в страну через порты Лос-Анджелеса и Лонг-Бича, которые занимают лидирующие позиции в США по объему грузооборота.

Следственные органы установили, что члены данной группы прибегали к остановке поездов в заранее определенных точках, используя для этого вмешательство в тормозную систему. После этого они оперативно перегружали похищенное имущество в автотранспорт. Реализация украденных товаров осуществлялась через фирму, название которой не раскрывается.

В процессе расследования были обнаружены многочисленные фото- и видеоматериалы, которыми участники преступной схемы обменивались в закрытых чатах. На этих записях запечатлены моменты вскрытия железнодорожных вагонов, а также сами злоумышленники, демонстрирующие крупные суммы наличных денег и украденные товары.

Тринадцати из обвиняемых инкриминируется участие в преступном сговоре и хищение грузов, перемещаемых между штатами посредством железнодорожного сообщения. Двум из них также предъявлены обвинения в применении насилия по отношению к работникам железнодорожных компаний.

В случае доказательства вины, осужденным может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двадцати лет в исправительном учреждении федерального подчинения.