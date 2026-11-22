Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, представляющий партию Роберта Фицо, считает, что за советским вторжением в Чехословакию и подавлением так называемой Пражской весны в 1968 году стояли украинцы.

Соответствующее заявление он сделал во время политического ток-шоу на словацком телевидении.

"Говоря о событиях 1968 года, министр Бланар во время эфира отметил, что первый советский полк, прибывший в Словакию, был украинским, а также заметил, что тогдашний советский лидер Леонид Брежнев тоже был украинцем", – пишет словацкое издание ta3, не приводя прямой цитаты.

Лидер оппозиции Михал Шимечка, который также участвовал в ток-шоу, выразил возмущение такой интерпретацией тех событий.

Несмотря на то, что Леонид Брежнев действительно родился в Украине (современный город Каменское в Днепропетровской области), по этническому происхождению он был русским. Его отец Илья Брежнев происходил из села Брежнево Курской губернии России, мать Наталья Мазалова также имела русские крестьянские корни. Семья переехала в Каменское в поисках работы на металлургическом заводе, где и родился будущий генсек. Сам Леонид Брежнев в молодости, пришедшейся на период сталинской политики коренизации, в документах часто указывал национальность "украинец". Но позже уже определял себя как россиянина. В частности, прямо писал об этом в мемуарах.

Что касается "украинского" подразделения, которое первым вторглось в Чехословакию в 1968 году, то оно действительно входило в Прикарпатского военного округа СССР, но эти войска не были украинскими ни по этническому составу (только часть солдат были украинцами), ни по подчинению, комментирует сказанное украинское информационное агентство УНИАН.