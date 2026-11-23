Власти планируют разметить почти тысячу мигрантов рядом с деревней с населением менее чем в 600 человек.

Небольшая английская деревня символически проголосовала за независимость от Великобритании — в знак протеста против планов правительства разместить поблизости почти тысячу мигрантов-просителей убежища.

В деревне под названием Барнэм живут менее 600 человек. Из них 257 поддержали независимость, 16 высказались против. Ещё один бюллетень был испорчен.

Формально Барнэм требовал для себя особого статуса, Владения Короны, которым пользуются, например, британские острова Гернси, Джерси и Мэн.

Юридической силы голосование не имеет.

Власти Соединённого Королевства хотят разместить мигрантов на бывшей военно-воздушной базе рядом с Барнэмом. Жители деревни заявили, что не могут чувствовать себя в безопасности, оказавшись в меньшинстве. Особенно они опасаются за женщин.

В местном комитете заявляют, что правительство даже не консультировало их по поводу того, чего их небольшой деревне следует ожидать и что предпринимать.

Британские власти подчёркивают, что лагерь на территории бывшей базы должен быть полностью автономным, с круглосуточной охраной и системой видеонаблюдения. Они обещают для обеспечения безопасности тесно сотрудничать с местными органами власти и полицией.

В любом случае, окончательного решения о размещении мигрантов на бывшей базе ВВС под Барнэмом пока ещё не принято.

Сэкономили миллиард фунтов

В последнее время Лондон реализует программу переселения искателей убежища: сейчас они распределены по множеству небольших гостиниц по всей стране. Власти хотят организовать более адекватное размещение, для этого используются в том числе и бывшие военные объекты.

В МВД заявили, что программа уже позволил сэкономить более миллиарда фунтов за два года.

Один из таких случаев — деревня Уэзерсфилд в Эссексе, где с июля 2023 года размещают мужчин-мигрантов. Власти уверяют, что «в этом районе нет свидетельств роста преступности».

Однако Барнэм был не первой деревней, где жители заявили, пусть и символически, что готовы покинуть Великобританию из-за мигрантов.

Похожее голосование состоялось в сентябре в Пиддингтоне, в графстве Оксфордшир. Точно так же на расположенной рядом бывшей базе планируют разместить более тысячи мигрантов — и несмотря на протесты, планы не отменили.

Теперь жители Пиддингтона готовятся подавать в суд — уже не символически.