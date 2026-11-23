Новые предложения также затрагивают банки, энергетику и въезд в ЕС. Еврокомиссия также намерена ограничить участие российских спортсменов в соревнованиях и финансирование спорта и культуры российскими спонсорами.

Еврокомиссия представила предложения по 22-му пакету санкций против России. Они направлены на усиление давления на Москву с целью прекращения войны против Украины, заявила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в понедельник, 23 ноября. "Мы продолжим предлагать новые санкции, пока Россия не продемонстрирует подлинного намерения добиться прочного мира в Украине", - сказала она. Для принятия пакета необходимо согласие всех стран ЕС.

Участникам войны против Украины закроют въезд Фон дер Ляйен также объявила о предложении запретить въезд бывшим российским участникам боевых действий, назвав их угрозой безопасности Европы. По ее словам, эта мера станет частью ответа на активизацию силовых операций российских агентов в европейских странах.

Визовый запрет для российских участников боевых действий уже предусмотрен 21-м пакетом санкций. Он распространяется на всех, кто с 24 февраля 2022 года воевал в составе российских вооруженных сил, независимо от гражданства.

Для реализации запрета комиссия приняла обновленные рекомендации и новые инструменты, включая анкету о военной службе. Когда запрет начнет применяться, решат страны в Совете ЕС.

"Тот, кто воюет на стороне России против Украины, в Европе не приветствуется. Поэтому мы предоставляем государствам-членам средства, позволяющие выявлять этих бойцов и последовательно отказывать им во въезде", - заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер.

Ограничения на визы и въезд в ЕС для россиян

В отдельном сообщении еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера от 23 ноября также указывается, что туристические визы россиянам предполагается выдавать только в "отдельных документально обоснованных случаях" - что именно под этим подразумевается, он не уточнил. В выступлении фон дер Ляйен и пресс-релизе о новом пакете санкций про выдачу виз лишь в отдельных случаях тоже не говорится.

Кроме того, на внешних границах каждый гражданин России должен проходить индивидуальную проверку. Информацию об отказе во въезде предполагается вносить в общую информационную систему, чтобы человек не мог повторить попытку на другой границе.

При этом правозащитники, оппозиционеры и независимые журналисты, которым необходимо покинуть Россию, должны по-прежнему иметь возможность получить защиту, подчеркивается в его сообщении.

Спорт, культура и руководящие должности Еврокомиссия предлагает запретить российским командам и спортсменам выступать под российским флагом на соревнованиях в ЕС, а также запретить демонстрацию официальной российской символики. "Спортивные мероприятия не могут быть площадкой для пропагандистской деятельности", - заявила фон дер Ляйен.

По сообщению Бруннера, после вступления запрета в силу страны ЕС смогут отказывать в визах спортсменам и командам, выступающим от имени России, под ее флагом или с другими национальными символами. Усиленные проверки предусматриваются и для артистов, поддерживаемых российскими властями.

Кроме того, предлагается ограничить финансовые потоки от российских спонсоров в европейские спортивные и культурные объединения, а также занятие россиянами должностей в руководящих органах спортивных федераций, базирующихся в Европе.

Еще одна мера предусматривает запрет для европейцев продолжать занимать должности в руководящих органах компаний в России.

Ограничения для банков, криптоплатформ и энергетики

По словам фон дер Ляйен, запрет на проведение транзакций предлагается распространить еще примерно на 60 российских банков. Все они будут отключены от системы SWIFT. Ограничения также затронут криптовалютные и платежные сети в России и третьих странах, помогающих обходить санкции. Для работы в этом направлении создана специальная группа по криптовалютным санкциям.

Еврокомиссия также предлагает расширить запрет на оказание услуг российскому энергетическому сектору. Европейские компании не должны помогать России строить, эксплуатировать и ремонтировать энергетическую инфраструктуру, прежде всего нефтеперерабатывающие заводы. Впервые запрет охватит и услуги в сфере электроэнергетики.

В санкционный список предлагается включить еще более 70 судов российского "теневого флота". Кроме того, Еврокомиссия предлагает запретить все танкеры, застрахованные в России. Как именно будет действовать этот запрет, фон дер Ляйен в заявлении не уточнила.