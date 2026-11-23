Власти Кипра выслали из страны двух российских дипломатов, подозреваемых в шпионской деятельности. Об этом сообщает кипрский телеканал ANT1.

Информацию о высылке дипломатов изданию Politico подтвердили два кипрских чиновника.

По их словам, спецслужбы Кипра раскрыли сеть, участники которой пытались получить секретную информацию, связанную с безопасностью Кипра и Европейского союза (ЕС).

Кроме того, сеть предположительно стремилась получить доступ к технологиям, экспорт которых в Россию запрещен действующими санкциями ЕС.

Дипломаты поддерживали контакты с обладателями секретной информации

Как утверждают кипрские власти, российские дипломаты поддерживали связи с гражданами Кипра, имевшими доступ к конфиденциальным сведениям.

Оба дипломата покинули страну на прошлой неделе. Их подозревают в сотрудничестве с российскими разведывательными службами.

Шпионская деятельность могла вестись во время председательства Кипра в ЕС

По информации телеканала ANT1, предполагаемая шпионская деятельность осуществлялась в том числе в период председательства Кипра в Совете Европейского союза.

Этот период продолжался с 1 января по 30 июня.

Таким образом, предполагаемые попытки получения секретных сведений могли происходить в то время, когда Кипр выполнял функции председателя Совета ЕС.

Другие подробности расследования, включая характер информации, которую пытались получить подозреваемые, пока не раскрываются.