Западные спецслужбы считают, что Россия может в ближайшие недели вывести на орбиту спутник с ядерной боеголовкой. По данным немецких СМИ, аппарат готов к запуску, а страны НАТО получили соответствующее предупреждение.

По информации немецких СМИ, Россия готовит ядерное оружие для размещения в космосе. Еще до конца 2026 года РФ планирует вывести в космос спутник, оснащенный ядерной боеголовкой, пишут в понедельник, 23 ноября, общественно-правовые телерадиокомпании WDR и NDR, а также газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на оценки западных спецслужб. По их данным, вывод спутника на орбиту может произойти в любой момент в ближайшие недели.

Спутник с ядерной боеголовкой полностью готов к запуску

Аппарат, который в материале называют Sputnik-S, уже полностью собран и продолжительное время хранится в Подмосковье. Западные спецслужбы и военные ведомства, в том числе бундесвер и Федеральная разведывательная служба Германии (BND), полагают, что после выхода на орбиту спутник будет готов к применению в кратчайшие сроки.

Власти ряда стран НАТО недавно получили соответствующее предупреждение, а бундесвер проинформировал об этом министра обороны ФРГ Бориса Писториуса (Boris Pistorius) и других членов правительства ФРГ, указывается далее.

Колоссальная угроза для Запада

Как отмечается в публикациях, размещение ядерного оружия в космосе представляет собой колоссальную угрозу для Запада, прежде всего в военном отношении. Если такой вооруженный спутник окажется на околоземной орбите, эффективных контрмер практически не останется, а предотвратить применение оружия будет невозможно, считают западные разведслужбы. Ядерный взрыв в космосе приведет к выходу из строя других спутников, а также технических систем на Земле.

В посольстве РФ в ответ на запрос WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung заявили, что не располагают информацией об описанных действиях. В дипмиссии также "решительно отвергли все необоснованные домыслы относительно космической деятельности" РФ и обвинили журналистов в "пропагандистской кампании".

НАТО известно о стремлении РФ разместить ядерное оружие в космосе

В НАТО уже неоднократно заявляли о российской военной угрозе в космосе. В частности в апреле 2025 года генеральный секретарь альянса Марк Рютте высказал опасения, что Россия в будущем cможет вести войны в космосе и при этом использовать ядерное оружие против спутников. "Нам известны сообщения о том, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе", - заявил он в интервью газете Welt am Sonntag.

По его словам, возможности Москвы в космосе на настоящий момент устарели и не соответствуют уровню Запада. "Именно поэтому развитие ядерного оружия в космосе - способ для России усилить свой потенциал. Это вызывает серьезную обеспокоенность и означало бы нарушение Договора о космосе от 1967 года ", - отметил Рютте.

В сентябре 2025 года немецкий министр обороны заявил, что РФ и Китай расширяют свои возможности ведения войны в космосе, что представляет фундаментальную угрозу для Германии и для Европы в целом. Выступая на конгрессе по вопросам космоса в Берлине, Писториус предупредил, что Москва и Пекин могут "нарушать работу спутников, блокировать их коммуникацию, манипулировать ими или уничтожать их кинетически". По его словам, российские разведывательные спутники уже следят за спутниками IntelSat, которые использует бундесвер.