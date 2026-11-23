Кремль обвинил Украину в «террористической деятельности» в Балтийском море после атаки беспилотников на российское грузовое судно Sparta II в Финском заливе. Москва выразила надежду, что государства Балтийского региона используют своё влияние на Киев, чтобы предостеречь его от подобных действий.
Как сообщает Reuters, соответствующее заявление прозвучало в понедельник, 23 ноября.
Инцидент произошёл в субботу, 21 ноября. Российский сухогруз Sparta II, следовавший в Калининград, загорелся после предполагаемой атаки украинских беспилотников. Повреждённое судно потеряло возможность самостоятельно маневрировать и оказалось в территориальных водах Финляндии.
В связи с происшествием финские власти приняли дополнительные меры безопасности в восточной части Финского залива, временно ограничив воздушное и морское движение.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что война распространяется на соседние районы, подчеркнув при этом право Украины защищаться от российской агрессии.
По информации Reuters, к 23 ноября повреждённое судно буксировали обратно на российскую территорию.
Украинские власти на момент публикации не подтвердили свою причастность к атаке. Таким образом, обвинения Москвы в адрес Киева остаются заявлениями российской стороны.
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