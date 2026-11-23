Кремль обвинил Украину в «террористической деятельности» в Балтийском море после атаки беспилотников на российское грузовое судно Sparta II в Финском заливе. Москва выразила надежду, что государства Балтийского региона используют своё влияние на Киев, чтобы предостеречь его от подобных действий.

Как сообщает Reuters, соответствующее заявление прозвучало в понедельник, 23 ноября.

Инцидент произошёл в субботу, 21 ноября. Российский сухогруз Sparta II, следовавший в Калининград, загорелся после предполагаемой атаки украинских беспилотников. Повреждённое судно потеряло возможность самостоятельно маневрировать и оказалось в территориальных водах Финляндии.

В связи с происшествием финские власти приняли дополнительные меры безопасности в восточной части Финского залива, временно ограничив воздушное и морское движение.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что война распространяется на соседние районы, подчеркнув при этом право Украины защищаться от российской агрессии.

По информации Reuters, к 23 ноября повреждённое судно буксировали обратно на российскую территорию.

Украинские власти на момент публикации не подтвердили свою причастность к атаке. Таким образом, обвинения Москвы в адрес Киева остаются заявлениями российской стороны.