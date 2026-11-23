Литовские власти отвергли сообщения о том, что беспилотники, предположительно атаковавшие Калининградскую область России, могли прилететь через воздушное пространство Литвы. Военные страны не зафиксировали подобных объектов, а сообщения о взрывах на российских военных объектах остаются неподтвержденными. В Вильнюсе опасаются, что подобные утверждения могут использоваться для создания ложного представления о причастности Литвы и НАТО к атакам.

Национальный центр управления кризисами Литвы (НЦУК) категорически опроверг утверждения российских Telegram-каналов о том, что беспилотник, вызвавший воздушную тревогу в Калининградской области, якобы появился со стороны литовской территории.

Инцидент произошел вечером в субботу, 21 ноября, в Неманском районе российского эксклава. Местные власти сообщили о подозрительном объекте, после чего была активирована система предупреждения об угрозе атаки беспилотников.

Однако литовские военные не обнаружили никаких дронов, которые могли бы пересечь воздушное пространство страны.

«Мы хотим четко заявить: Военно-воздушные силы Литвы не фиксировали никаких беспилотников. Литва не позволяла и не позволяет использовать свое воздушное пространство для атак», — подчеркнули в Национальном центре управления кризисами.

Вильнюс предупреждает о возможной дезинформации

В литовском ведомстве обратили внимание, что утверждения о предполагаемой причастности стран НАТО к действиям против Калининградской области появляются в российском информационном пространстве не впервые. В частности, ранее распространялись заявления о якобы существующих планах НАТО изолировать российский эксклав и нарушить его снабжение.

По мнению НЦУК, и нынешние сообщения могут преследовать аналогичную цель — сформировать впечатление, будто Литва или ее союзники имеют отношение к атакам на российские объекты.

«Мы не исключаем, что и на этот раз подобные сообщения могут быть направлены на создание ложного впечатления, будто Литва или НАТО причастны к атакам на российские объекты», — заявили представители центра.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис также публично отверг утверждения о причастности страны к предполагаемому инциденту. Литовские власти подчеркивают, что Вооруженные силы непрерывно контролируют воздушное пространство и готовы совместно с союзниками по НАТО реагировать на потенциальные угрозы.

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Что произошло в Калининградской области?

Вечером 21 ноября в регионе объявляли предупреждение об угрозе беспилотников. Сообщалось о работе сирен, а аэропорт Храброво временно ограничивал прием и отправление самолетов.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что система оповещения в Неманском районе сработала после обнаружения подозрительного объекта, якобы приближавшегося со стороны Литвы. Впоследствии, по его словам, проверка не подтвердила наличие угрозы.

Одновременно в социальных сетях и украинских СМИ появились сообщения о возможных взрывах в Балтийске, где расположена главная база Балтийского флота России.

Предполагалось, что целью могли стать объекты военной инфраструктуры порта. Однако официального подтверждения ударов по этим объектам не поступало, поэтому установить, имела ли место атака и какие объекты могли быть затронуты, пока невозможно.

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Подтверждений пролета через Литву нет

Таким образом, сообщения о предполагаемой атаке на Калининградскую область и утверждения об использовании воздушного пространства Литвы необходимо рассматривать отдельно. Российские региональные власти подтвердили объявление воздушной тревоги, но впоследствии сообщили, что угроза не подтвердилась.

Литовская сторона, в свою очередь, заявляет, что ее системы наблюдения не фиксировали беспилотников и оснований говорить о пролете подобных объектов через территорию страны нет.

Информация о предполагаемых ударах по военным объектам Калининградской области также пока остается неподтвержденной.