Литовский президент Гитанас Науседа называет сообщения о якобы произошедшей атаке в Калининграде «пузырем», а молчание Кремля, по его словам, лишь свидетельствует о том, что на самом деле ничего не произошло.

«Пожалуй, красноречивым фактом является то, что официальный Кремль всякий раз воспользовался бы возможностью вызвать эскалацию или поднять пропагандистскую волну, но вы видите, что на этот раз никакой официальной реакции не последовало», - сказал глава государства журналистам в понедельник.

«Так что, скорее всего, это возникший абсолютно на пустом месте пузырь, который потом попытались просто погасить и поставить точку», - сказал он.

По словам Науседы, в субботу вечером беспилотники ни одной из стран не использовали воздушное пространство Литвы.

«Мы должны быть готовы к тому, что в будущем таких пропагандистских или непропагандистских атак может быть больше, но мы уже не раз повторяли и подтверждали, что территория Литовской Республики не будет использоваться для каких-либо атак против соседних государств, и мы придерживаемся и будем придерживаться этого принципа», - подчеркнул президент.

Как сообщало агентство BNS, в выходные в российских социальных сетях начала распространяться информация о том, что в субботу вечером в Калининградской области впервые с начала полномасштабного вторжения Кремля в Украину могли быть атакованы военные объекты.

В Калининградской области было объявлено предупреждение об угрозе беспилотников, выли сирены воздушной тревоги, была временно ограничена работа аэропорта Храброво.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что система оповещения сработала после фиксации подозрительного объекта со стороны Литвы, однако после проведения проверки угроза не была установлена.

Утверждения о возможном участии Литвы в атаке опровергли Национальный центр управления кризисами, а также министры иностранных дел и обороны.

Ранее в тот же день, в субботу украинский беспилотник нанес удар по российскому грузовому судну в восточной части Балтийского моря; оно следовало в порт Балтийск в Калининградском эксклаве. По мнению Науседы, возможно, была предпринята попытка связать это событие с предполагаемым инцидентом в Калининграде.