На севере Польши зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1. Заболевание выявили на ферме по разведению индеек в городе Бискупец.

Как сообщает Reuters, информацию о вспышке получила Всемирная организация здравоохранения животных (WOAH) от польских ветеринарных властей.

На ферме содержались 18 723 индейки. Из них 587 птиц погибли от заболевания, после чего оставшееся поголовье было уничтожено для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

Это первая зарегистрированная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди домашней птицы в Польше с мая 2026 года.

Вирус H5N1 представляет серьезную угрозу для птицеводства, поскольку способен быстро распространяться среди домашней птицы и вызывать массовую гибель поголовья.

При выявлении заболевания ветеринарные службы применяют строгие противоэпизоотические меры, включая уничтожение зараженного и контактного поголовья, дезинфекцию помещений и ограничение перемещения птицы.

Птичий грипп также относится к зоонозным инфекциям, то есть при определенных обстоятельствах может передаваться от животных человеку. Однако случаи заражения людей остаются редкими и обычно связаны с тесным контактом с инфицированными птицами.

О новых случаях заражения людей в связи со вспышкой на польской ферме не сообщается.