Пассажиры, планировавшие перелеты через Бельгию в понедельник, 23 ноября, столкнулись с массовой отменой рейсов. Из-за общенациональной забастовки авиадиспетчеров практически полностью остановлено воздушное сообщение. Протесты затронут также общественный транспорт, школы, государственные учреждения и коммунальные службы.

В понедельник бельгийские аэропорты работают с серьезными ограничениями. Причиной стала забастовка сотрудников службы управления воздушным движением Skeyes, присоединившихся к общенациональной акции протеста против экономической политики правительства.

По информации Skeyes, с 7:00 до 21:00 по местному времени (с 8:00 до 22:00 по латвийскому времени) нормальное обслуживание воздушного движения обеспечиваться не будет.

Исключение предусмотрено лишь для экстренных рейсов и полетов, необходимых для обеспечения безопасности.

Брюссельский аэропорт подтвердил отмену всех запланированных вылетов и прилетов в указанный промежуток времени. Пассажирам рекомендуется проверять статус своего рейса непосредственно у авиакомпании, прежде чем отправляться в аэропорт.

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Забастовка затрагивает не только авиацию. По всей стране ожидаются значительные перебои в движении общественного транспорта. К протестам присоединяются работники образовательных учреждений и государственных служб, а в некоторых районах не будет осуществляться вывоз мусора.

В Брюсселе запланирована масштабная демонстрация, участники которой выступают против сокращения государственных расходов и намеченных реформ.

Почему бельгийцы протестуют?

Недовольство профсоюзов связано с планами правительства существенно сократить бюджетный дефицит. К 2029 году власти намерены уменьшить государственные расходы на десять миллиардов евро. Такие меры объясняются состоянием государственных финансов: дефицит бюджета Бельгии превышает 5% валового внутреннего продукта.

Среди обсуждаемых решений — сокращение расходов на здравоохранение и повышение налога на добавленную стоимость. Однако эти инициативы вызывают сопротивление работников и профсоюзов, опасающихся ухудшения социальных гарантий и условий труда.

Нынешняя забастовка стала продолжением серии общенациональных протестов, которые проходят в Бельгии в последние месяцы. Массовые отмены рейсов и перебои в работе общественных служб показывают, насколько серьезно противостояние между правительством и профсоюзами влияет на повседневную жизнь страны.