Премьер Чехии Андрей Бабиш раскритиковал проект бюджета ЕС на 2028-2034 годы, выступив против выделения Украине 100 млрд евро из общего бюджета и против возможного сокращения финансирования для Праги.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал "совершенно неприемлемым" для его страны нынешнее предложение по бюджету ЕС, представленное председательствующей в Евросовете Ирландией. В числе прочего в видеоролике, опубликованном на платформе X в воскресенье, 22 ноября, он раскритиковал заложенную в этом документе помощь Украине, обороняющейся от военной агрессии РФ.

Бабиш отверг предложение о выделении 100 млрд евро из бюджета ЕС на поддержку Украины. "Почему мы должны выделять средства из европейского бюджета для Украины? Украина должна получать финансирование из источников вне европейского бюджета", - заявил он.

Кроме того, чешский премьер выступил против сокращения финансирования, выделяемого Чехии. Он указал, что взносы Чехии в бюджет ЕС продолжают расти. "Теперь, согласно предложению, связанному с ирландским председательством, мы можем потерять еще 7,5 млрд крон", - заявил он.

Глава МИД Чехии: Бюджет ЕС и помощь Украине не должны зависеть друг от друга

В свою очередь глава МИД Чехии Петр Мацинка заявил, что бюджет ЕС и помощь Украине не должны быть связаны друг с другом или зависеть друг от друга. "Хотя дискуссия о финансовой помощи Украине, безусловно, правомерна и актуальна, это отдельный вопрос, который следует рассматривать отдельно от дебатов по поводу европейского бюджета", - уверен он.

Как отмечает издание České Noviny, Чехия по-прежнему остается чистым получателем средств из бюджета ЕС, но ситуация может измениться в ближайшие годы по мере роста ее благосостояния. В 2025 году Чехия получила из бюджета ЕС на 31,1 млрд чешских крон больше, чем внесла в него.

Премьер Бабиш уже неоднократно выступал против участия Чехии в помощи Украине. В частности, 10 ноября он и его словацкий коллега Роберт Фицо отвергли требование канцлера Германии Фридриха Мерца (Friedrich Merz), настаивающего на участии в финансировании Украины всех без исключения стран ЕС. По мнению Мерца, это является необходимым условием для продвижения переговоров по бюджету Евросоюза на 2028-2034 годы.

Ранее Братислава и Прага добились освобождения от обязательств по предоставлению гарантий в рамках кредита ЕС для Киева на 90 млрд евро.