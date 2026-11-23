Основные требования участников запланированных на эти выходные шествий в Бельгии, Великобритании, Испании, Франции, Греции, Италии и Португалии касаются «гарантии права на жилье» и «контроля над ценами на жилье, продукты питания и энергию».

Профсоюзы семи европейских стран призвали к «скоординированным акциям протеста» против высокой стоимости жизни в пятницу, субботу и воскресенье. Основные требования участников шествий в Бельгии, Великобритании, Испании, Франции, Греции, Италии и Португалии касаются «гарантии права на жилье» и «контроля над ценами на жилье, продукты питания и энергию».

Уже в пятницу десятки тысяч человек вышли на улицы в Риме и Милане (Италия). В Германии движение «GenZ regelt» («Поколение Z берет на себя») насчитало на своем сайте до 21 000 участников в 70 городах.

Другие манифестации собрали сотни демонстрантов в Мадриде (Испания) в поддержку государственного образования и против увеличения военных расходов. В Лондоне сотни людей, в том числе школьники в форме, вышли на улицы, скандируя: «Боремся за наше будущее, а не за их войны».

Во Франции демонстрации против роста цен, за права студентов и против полицейского насилия прошли шестую субботу подряд, но число участников было значительно ниже, чем неделей ранее.

По данным МВД, по всей стране в акциях участвовали 82 500 человек, из них 21 500 в Париже. Организаторы говорят о 150 000 участников, 45 000 из которых в столице. Неделей ранее власти насчитали 106 000 демонстрантов по всей Франции, тогда как организаторы оценивали их число в 200 000.

Во время марша из Place de la République к Place de la Nation в Париже во главе кортежа развевались флаги и шли люди в футболках с логотипами профсоюзов, были также замечены "жёлтые жилеты".

В Лионе, где в центре демонстрации были запрещены, днём несколько несанкционированных колонн попытались пройти туда, но были разогнаны полицией. которая применила слезоточивый газ, сообщил журналист AFP с места событий.

В Марселе, по данным полиции, в акциях участвовали 4 600 человек, что сопоставимо с предыдущей мобилизацией. Позднее колонна разделилась на две группы, одна из которых продолжила шествие как несанкционированная демонстрация.

По всей стране были задействованы около 70 000 полицейских и сотрудников служб безопасности. Демонстрации в основном прошли мирно, хотя сообщалось об отдельных вспышках насилия, в том числе в Марселе.

Последняя мобилизация совпала с восьмой годовщиной движения «жёлтых жилетов», начавшегося в ноябре 2018 года как ответ на повышение налогов на топливо, а затем переросшего в более широкий протест против роста стоимости жизни и социального неравенства.

В Португалии тысячи работников вышли на улицы Лиссабона, требуя повышения зарплат и пенсий, более доступного жилья и улучшения государственных услуг. Демонстрацию организовала крупнейшая в стране федерация профсоюзов CGTP-IN, она состоялась несмотря на проливной дождь.

Манифестанты съехались в столицу со всей страны, специальные поезда прибыли из Порту, автобусы привезли демонстрантов из городов, включая Авейру и Фару. Профсоюзы призвали правительство отреагировать на растущее финансовое давление на домохозяйства, потребовали снизить цены на товары и услуги первой необходимости, а также принять меры для удешевления жилья.

«Они говорят об экономике, но не знают, каково это, растягивать каждую копейку, чтобы заплатить за аренду и счета за электричество. Они не знают, каково это, выбирать между покупкой лекарств и тем, чтобы поставить еду на стол», говорится в агитационном ролике CGTP-IN, опубликованном на её странице в Facebook.

Многие участники протестов говорили, что их доходов больше не хватает на повседневные расходы, особенно на оплату жилья, покупку продуктов и оплату счетов за энергию. Мобилизация также отражает растущее недовольство проектом государственного бюджета на 2027 год и подходом властей к сектору госслуг.

Помимо общенациональной демонстрации в Лиссабоне в субботу, CGTP-IN объявила ещё один митинг у Ассамблеи Республики во вторник, 24 ноября, который совпадёт с окончательным голосованием по проекту госбюджета.

Жильё и покупательная способность в центре недовольства

Хотя акции в Португалии и Франции организовывались отдельно, их объединяли схожие проблемы, в частности падение покупательной способности и трудности с поиском доступного жилья.

В Португалии цены на жильё с 2017 года более чем удвоились, а арендные ставки по новым договорам резко выросли. Среднегодовой доход в 2025 году был на 37 % ниже среднего по ЕС, согласно Eurostat.

Демонстрации прошли на следующий день после более масштабной волны студенческих и рабочих протестов, которая в пятницу, 20 ноября, охватила более 20 европейских стран.