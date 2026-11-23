Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне стала не просто дипломатическим событием. По мнению ряда экспертов, российский президент попытался использовать ее для возвращения России в число держав, определяющих судьбу мира. Однако последствия такого сближения трех лидеров могут оказаться особенно опасными для Европы.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, встреча в Шэньчжэне стала первым случаем, когда лидеры России, США и Китая одновременно собрались для переговоров.

Выступая на встрече, Путин назвал Россию, Китай и Соединенные Штаты победителями во Второй мировой войне, которые несут совместную ответственность за поддержание международного мира и безопасности.

Таким образом, российский президент фактически поставил свою страну в один ряд с двумя крупнейшими мировыми державами, хотя экономические и политические возможности России значительно уступают потенциалу США и Китая.

Путин добивается признания России великой державой

По мнению влиятельного российского внешнеполитического аналитика и советника Кремля Дмитрия Суслова, одна из главных целей Путина заключается в возвращении России в число государств, определяющих мировую политику.

«Это подтверждение статуса России как одной из трех ведущих держав мира», — считает Суслов.

Сам аналитик находится под европейскими санкциями, в том числе из-за своей агрессивной риторики в отношении Запада. Ранее он выступал с предложением провести ядерное испытание над Европой, чтобы усилить страх перед возможной ядерной войной.

Профессор истории международных отношений Беатрис де Грааф считает, что Путин сумел превратить встречу в масштабную политическую демонстрацию.

По ее словам, российский президент получил возможность предстать перед мировой общественностью в качестве равноправного участника переговоров с лидерами США и Китая.

При этом обе эти страны обладают гораздо большим международным влиянием.

«Американцев — из Европы, русских — в Европу»

Эксперт по России Хуберт Сметс убежден, что стремление Путина значительно шире простого дипломатического признания.

По его мнению, российский президент уже много лет добивается изменения баланса сил в Европе.

«Если коротко, цель Путина очень проста: вытеснить американцев из Европы, привести туда русских и разделить европейцев», — утверждает Сметс.

Беатрис де Грааф добавляет, что российское руководство считает положение России после окончания холодной войны унизительным.

По ее словам, Путин убежден, что европейские государства получили слишком большое влияние и перестали считаться с интересами Москвы.

Сметс также обращает внимание на распространенный в России исторический нарратив, согласно которому Запад на протяжении столетий якобы стремился уничтожить российское государство.

Мир снова могут разделить на сферы влияния

Эксперты проводят параллели между встречей в Шэньчжэне и Ялтинской конференцией 1945 года.

Тогда лидеры Великобритании, США и Советского Союза — Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт и Иосиф Сталин — обсуждали устройство послевоенной Европы.

Одним из важнейших последствий той эпохи стало формирование сфер влияния великих держав.

По мнению Сметса, сегодня мир может столкнуться с попыткой нового передела международного порядка.

Эксперт предупреждает, что система, в которой судьбы небольших государств определяются договоренностями нескольких крупных держав, способна поставить под угрозу принципы национального суверенитета, независимости и права народов самостоятельно определять свое будущее.

«В ближайшее время Путин, Трамп и Си будут создавать новый мировой порядок», — предупреждает он.

По оценке Сметса, такой порядок может означать отказ от принципов самоопределения, независимости, суверенитета и демократического правового государства, которые на протяжении десятилетий считались основой международных отношений.

Однако Беатрис де Грааф подчеркивает важное различие между нынешней ситуацией и событиями 1945 года.

В Ялте встречались союзники, совместно воевавшие против нацистской Германии.

«Сталин в 1945 году приехал в Ялту, чтобы попытаться заключить мир. А Путин продолжает войну», — отмечает историк.

Европа рискует остаться за столом переговоров без своего места

Одной из главных проблем европейских государств эксперты называют опасность оказаться в стороне от принятия ключевых международных решений.

Хуберт Сметс также оценивает положение Европы весьма пессимистично.

Он считает, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года европейские лидеры неоднократно обещали укрепить собственную обороноспособность и выработать единую стратегию безопасности.

Однако, по мнению эксперта, за прошедшее время существенного прогресса добиться не удалось.

Беатрис де Грааф предупреждает, что международная система, в которой доминируют только три державы, может стать значительно менее стабильной.

По ее мнению, более сбалансированная модель могла бы включать также Европу и Индию.

Встреча трех лидеров может обернуться против Путина

Несмотря на тревожные оценки, де Грааф видит в произошедшем и положительный для Европы момент.

Она предполагает, что переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина могут подтолкнуть европейских лидеров к более тесному сотрудничеству.

В ответ на демонстрацию единства трех держав Европа, по ее мнению, может активизировать собственные дипломатические контакты, проводить больше совместных встреч и укреплять политическую координацию.

Именно такого развития событий, считает историк, российский президент хотел бы избежать.

В результате встреча в Шэньчжэне, задуманная как демонстрация международного влияния Москвы, может одновременно показать ограниченность возможностей России и способствовать укреплению европейского единства.

Таким образом, оценки экспертов расходятся: одни видят в переговорах начало нового раздела мира на сферы влияния, другие допускают, что они станут стимулом для консолидации Европы.

При этом вопрос о том, смогут ли США, Китай и Россия действительно договориться о новом устройстве международных отношений, остается открытым.