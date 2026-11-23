Власти РФ направят почти 47 млрд рублей на строительство двух железнодорожных паромов для переправы Усть-Луга - Балтийск на маршруте, соединяющем Ленинградскую с Калининградской областью в обход сухопутного транзита. Это следует в понедельник, 23 ноября, из распоряжения, которое подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут привлечены до 38,1 млрд рублей (81%), остальное - из федерального бюджета. Паромы планируется построить к 2030 году. Инициатива внесена в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов.

"Президент (РФ Владимир Путин. - Ред.) подчеркивал, что Калининградская область имеет особую географию и в силу этого противоправные действия некоторых стран, нарушения логистических цепочек, попытки транспортной блокады затрудняют работу предприятий, которые там находятся", - объяснил необходимость паромов Мишустин.

Власти РФ также утверждают, что переправа позволит "снизить расходы бизнеса на перевозку грузов".